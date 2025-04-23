Dün akşam canlı yayına katılmıştı! Avukat Epözdemir ve eşine ölüm tehdidi: "Kafana mermi alırsın"

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'deki bit pazarına gitmişti. Minguzzi burada 2 çocuğun saldırısına uğradı. Aldığı bıçak ve tekme darbeleriyle ağır yaralanan Minguzzi, yaşam mücadelesini kaybetmişti.

TEKER TEKER TEHDİT EDİLİYORLAR

Kan donduran cinayet ülkede infiale yol açarken olayın ardından hem aile hem de Minguzzi ailesini destekleyenler teker teker tehdit edilmeye başlamıştı. Bu isimler arasında gazeteci Candaş Tolga Işık da var...

EPÖZDEMİR'E ÖLÜM TEHDİTİ "KAFANA MERMİ ALIRSIN"

Eşkıyalar bu sefer de Minguzzi ailesinin avukatlığını üstlenen Avukat Rezan Epözdemir'i hedef aldı. Epözdemir aldığı tehditi sosyal medya hesabından paylaştı. Epözdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu dün gece yayınlanan ve Yasemin Minguzzi ile birikte katıldığımız Candaş Tolga Işık'ın "Az önce konustum" isimli programından sonra ben ve eşimin telefonuna gelen mesajlar. İlgilisi ve grubun ismi gerçek dışı bir şekilde kullanılmış olabileceğinden, hukuken üstünü çizdim. Sonrasında ben ve eşim görüntülü olarak da arandık. Konuyu Başsavcılık ve Emniyete de aktardım. Valilik Makamına da gerekli önlemlerin alınması icin başvuruda bulundum. Umarım gerekenler yapılır. Hukuken de sonuna kadar takipçisi olacağım. Bu tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz ve korkutamaz. Ahmet Minguzzi' nin katillerinin emsal mahiyette cezalandırılması için hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecektir."

Epözdemir aldığı tehdit mesajlarını da paylaştı. İşte o mesajlar!