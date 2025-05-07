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Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk: Geri dönüyor!

Kalp rahatsızlığının ardından iyileşme sürecine giren MHP lideri Devlet Bahçeli bugün aylar sonra TBMM mesaisine geri dönüyor. Bahçeli en son 28 Ocak'ta partisinin grup toplantısına katılmıştı.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk: Geri dönüyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'ye dönüyor. Sözcü'nün aktardığına göre; Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti etmesi ve aynı gün MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında evinden dışarı çıkmayan Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye gelecek.

DOKTORLARI İZİN VERDİ

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.

DÜN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli bugün de Meclis mesaisine başlıyor.

AA-20250506-37865052-37865047-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_MHP_GENEL_BASKANI_BAHCELI_ILE_GORUSTUBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Devlet Bahçeli
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