Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk: Geri dönüyor!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 99 gün sonra TBMM'ye dönüyor. Sözcü'nün aktardığına göre; Alparslan Türkeş'in kabrini ziyareti etmesi ve aynı gün MHP Genel Merkezi'ne gitmesi dışında evinden dışarı çıkmayan Bahçeli uzun bir aradan sonra ilk kez bugün TBMM'ye gelecek.

DOKTORLARI İZİN VERDİ

99 gün sonra Meclis'teki makam odasında partilileriyle sohbet edecek olan Bahçeli'nin sağlık durumun da giderek iyileştiği ve doktorlarının izin vermesiyle zaman zaman Meclis çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Bahçeli, TBMM'de en son 28 Ocak salı günü Meclis'te partisinin grup toplantısına katılmıştı.

DÜN ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Dün Erdoğan Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti. Bahçeli bugün de Meclis mesaisine başlıyor.