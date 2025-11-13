HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni 'deprem' detayı

Antalya'daki aile katliamının yankıları devam ediyor! Yıllık izinde olan polis M.G. dün 31 yaşındaki eşini ve 10 ile 4 yaşlarındaki iki kızını beylik silahıyla katletti. Cenazeler bugün aile yakınlarına teslim edildi. Caninin daha önce Diyarbakır'da yakalandıkları depremde ailesini kurtardığı ortaya çıktı.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni 'deprem' detayı

Antalya'da yıllık izindeki polis memurunun eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla öldürdüğü olayın ardından, anne ve çocukların cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketleri Çankırı'ya götürüldü.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 1

OTURUR HALDE BULUNDU

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde, yıllık izinde olduğu öğrenilen ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G. ekipler tarafından oturur halde bulundu.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 2

EŞİ VE KIZLARI HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alınırken, daireye içerisine giren ekipler salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise çiftin kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 3

AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin dairedeki incelemelerini tamamlamasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ile çocuklarının cenazelerini teslim alarak defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürdü. Aile yakınlarının morg önündeki üzüntüsü dikkat çekti.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 4

DEPREMDE AİLESİNİ KURTARMIŞ

Öte yandan polis memuru M.G.'nin Diyarbakır'da görev yaptığı sürede depreme yakalandıkları ve ailesini kurtardıktan sonra Antalya'ya yakınlarının yanına gönderdiği ve bir süre sonra da Antalya'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Çiftin bir süredir ailevi problemler yaşadıkları iddia edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürerken polis memuru baba M.G.'nin emniyette ifade vermek istemediği ve susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 5

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 6

Dün eşini ve iki kızını katletti! Caniyle ilgili yeni deprem detayı 7Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı8. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali’ne başvurular başladı
Gürsel Tekin'in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşlerGürsel Tekin'in odasına tuvaletini yapıp kapısına sürmüşler

Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya polis aile katliam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

Ciğerimiz yanmıştı... Düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusuyla ilgili yeni gelişme!

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

'Kız isteme’ kavgası kanlı bitti: Eve silahlı saldırı düzenlediler

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Rafa Silva için bomba gelişme! Futbolu bırakıyor...

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Usta sanatçı Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

Ford CEO'sundan dikkat çeken açıklama: 'Tesla ve Çinli araçları parçaladığımızda şok olduk'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.