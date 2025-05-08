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Göreve yeni başlamıştı! Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün göreve başlamıştı bugün "ulusal acil durum" ilan etti. Karar, sınırları kalıcı olarak kontrol altına almak amacıyla, göç konusunda alındı.

Göreve yeni başlamıştı! Almanya Başbakanı Friedrich Merz "ulusal acil durum" ilan etti
Begüm Özkaynak

Welt gazetesinin haberine göre Merz, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın 72. maddesini devreye sokmak istiyor.

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Merz seçim kampanyasında verdiği vaadi yerine getirmek amacıyla, ülke sınırlarını kalıcı olarak kontrol altına almak istedi ve bu amaçla göç konusunda "ulusal acil durum" ilan etti.

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NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BİLİNMİYOR

Böylece Dublin Anlaşması artık geçerli olmayacak, bunun sonucunda daha fazla sınır kontrolü ve sığınmacı talebinin reddedilmesi söz konusu olacak.
Komşu ülkelerin büyükelçileri İçişleri Bakanlığı'nda konuyla ilgili bilgilendirildi.
Uygulamanın ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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