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  4. Dün mühürlendi, bugün cayır cayır yandı! Bolu'da otel yangını: Restoran küle döndü

Dün mühürlendi, bugün cayır cayır yandı! Bolu'da otel yangını: Restoran küle döndü

18.03.2025 10:26
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Bolu'nun Mengen ilçesinde denetim sonrası mühürlenen otelde çıkan yangında, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Dün mühürlendi, bugün cayır cayır yandı! Bolu'da otel yangını: Restoran küle döndü

Mengen ilçesi Babahızır köyü mevkisinde, dün eksikleri nedeniyle Bolu Valiliği tarafından mühürlenen bir otelin restoran bölümünde, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için Bolu, Yeniçağa ve Gerede ilçesinden de takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, restoran bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

34 OTELİN FAALİYETİ DURDURULDU

Kartalkaya'da 21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının ardından kentteki 153 konaklama tesisi tek tek denetlendi. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan 2 ayrı komisyon tarafından kentteki otel ve pansiyonlara yönelik denetimlerde; 34'ünün faaliyeti durduruldu, 8'inin de iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
otel
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