Dün sağanak bugün kar yağışı… Görüntüler bugün çekildi! Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı

Doğu Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli yağışlar taşkın, su baskını, heyelanlar ve ulaşımı sağlayan köprülerin yıkılmasına neden oldu. Bölgede can kaybı olmazken, ciddi maddi hasarlar meydana geldi. Sahil ve iç kesimlerdeki şiddetli yağışlar zirvelere çıkıldıkça ise yerini kar yağışına bıraktı.

Karadeniz Bölgesinin önemli yaylaları arasında yer alan 2 bin rakım üzerindeki Rize'nin Anzer Yaylası ve Trabzon ile Gümüşhane'nin ortak yaylası olan Kadırga Yaylası ile yine Trabzon'daki Kalecik ve Kızılkaya yaylaları kar yağışından nasibini aldı. Yayla sakinleri güne kar yağışı ile uyanırken, yaylacılar kar yağışının bu yıl erken geldiğini söylediler.

AVUSOR YAYLASI'NDA MAHSUR KALAN 500 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Avusor Yaylası'nda etkili olan kar yağışı sonrasında yaylada mahsur kalan 500 küçükbaş hayvan kurtarıldı.

Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yayla yaşamını olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Avusor Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıksız süren kar yağışı, bölgede 20 santimetreyi bulan kar kalınlığına ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle merada otlayan yaklaşık 500 küçükbaş hayvan mahsur kaldı. Küçükbaş hayvanların sahibi İsmail Yılmaz, sabah saatlerinde kar yağışının artmasıyla birlikte hayvanlarının yaylada mahsur kaldığını ifade ederek yardım çağrısında bulundu. Yılmaz'ın çağrısına bölge halkından Muhammet Kesici karşılık verdi.

Kar yağışı altında yaylaya çıkan Kesici, hayvanların bulunduğu alanı tespit ederek onları güvenli bir bölgeye yönlendirdi. Hayvanlar meradan çıkarılarak korunaklı alana alındı. Ayrıca hayvanların soğuktan etkilenmemesi için yem desteği de sağlandı.

Yardım çalışmalarının ardından açıklama yapan Muhammet Kesici, "İsmail kardeşimizin yoğun kar yağışından dolayı mahsur kalan 500 küçükbaş hayvanlarını güvenli alana alarak kurtardık. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Kar yağışı bölgede hayatı zorlaştırsa da dayanışma ile bu sıkıntıları aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

ARTVİN’DE YAYLA YÜRÜYÜŞÜ YAPAN GRUP KAR SÜRPRİZİYLE KARŞILAŞTI

Artvin’in Şavşat ilçesinde hafta sonu yürüyüşe çıkan bir grup gezgin, kamp yaptıkları yaylada aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüşe geçmek zorunda kaldı. Yaylada kar kalınlığının 60 santimetreye ulaştığı görüldü.

Artvin’de Patika Yürüyüş Kulübü üyeleri, hafta sonu yürüyüşü kapsamında Şavşat ilçesine bağlı Tepebaşı köyünden başlayarak 2 bin 700 rakımlı Sakorya Yaylası’na çıktı. Cuma günü araçlarla belirli bir noktaya kadar giden 5 kişilik ekip, daha sonra yürüyerek yaylaya ulaşıp kamp kurdu.

Ancak kamp yaptıkları sırada başlayan kar yağışı etkisini artırınca grup, yaylada mahsur kalmamak için planladıkları süreden erken dönmek zorunda kaldı. Dönüşlerini karla kaplanan patika yollar üzerinden gerçekleştiren ekip, zorlu hava şartlarına rağmen sorunsuz şekilde bölgeden ayrıldı.

Patika Yürüyüş Kulübü sorumlusu Hasan Yüksel, "Artvin’den iki araçla beş arkadaş olarak cuma günü kamp yapmak için Sakorya Yaylası’na çıktık. Hava bulutluydu, sis vardı. Cuma akşamı başlayan yağış cumartesi de devam etti. Sakorya Yaylası’nda şu an yaklaşık 60 santimetre kar var. Mahsur kalmamak için yürüyüşü erken bitirip dönüşe geçtik. Eylülün sonunda karla tanışmış olduk" ifadelerini kullandı.

RİZE'DE DÜN GECE EN FAZLA YAĞIŞ 136 KG İLE MERKEZ TAŞKÖPRÜ'YE YAĞDI

Doğu Karadeniz'in bir çok noktasına son 24 saatte 110 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış 136 kg ile Rize merkeze bağlı Taşköprü'ye düştü.

Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Rize'nin bir çok noktasına son 24 saatte 110 kg ve üstü yağış düşerken, en fazla yağış Rize merkeze bağlı Taşköprü'ye 136,2 kg olarak düştü. Taşköprü'yü İkizdere ilçesinin Çağrankaya Yaylası 129 kg, Güneysu Handüzü Yaylası 124,4 kg ve Rize-Andon 110,9 kg ile izledi.

Türkiye'de dün 303 kg ile en fazla yağışın düştüğü nokta olan Giresun'un Çanakçı ilçesi ise 104,6 kg yağış aldı.

