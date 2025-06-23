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Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!

Dün akşam saatlerinde gazeteci Fatih Altaylı, 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçlarından tutuklanarak Silivri'ye gönderildi. Bugün ise Altaylı'nın Youtube kanalından dikkat çeken bir video paylaşıldı. "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlığıyla paylaşılan videoda dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Videoda en dikkat çekici kısım ise "Fatih beyin verdiği tarihsel örnek, kesilip başka anlamlar yüklenecek şekilde servis edildi" ifadesi oldu.

Dün tutuklanmıştı: Dikkat çeken paylaşım... Boş koltuk detayı ve 'Fatih Altaylı Yorumlayamıyor' başlığı!

Bir videoda sarfettiği sözler nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma açılan ve dün akşam tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri'deki cezaevine gönderilmişti. Bugün ise Altaylı'nın Youtube kanalından Altaylı'nın ekibi dikkat çeken bir video paylaştı. Altaylı'nın ifadesinin de yer aldığı videoda, Altaylı'nın mevzubahis örneği hakkında açıklama getirildi. İşte tüm detaylar!

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ALTAYLI'NIN İFADESİ

Fatih Altaylı, 'cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla gözaltına alınıp ifade vermişti.

Altaylı'nın ifadesi:

"Söz konusu yayın ve cümleler bana aittir, ancak Cumhurbaşkanını ne tehdit nede hakaret maksadım vardır. Bir araştırma şirketinin yapmış olduğu ankette vatandaşlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaydı Hayat şartı ile Cumhurbaşkanlığı yapmasına onay verip vermedikleri sorulmuş, vatandaşların yüzde yetmişi de böyle bir Anayasa değişikliğine onay verip vermeyeceklerini söylemişti. Bende bu konu ile ilgili yorumumda Türk halkının tanzimattan bu yana oy kullanarak Devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında Devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söyledim. Ve Türk Halkının kendini yönetenlere karşı her zaman eleştirisel bir tutum takınabildiğini Padişahlık döneminde bile Cuma selamlıklarında Padişahları eleştirdiğini tarihe meraklı bir AFYONCU gibi yakın tarihimiz üzerine uzman bilim insanları ile de defalarca televizyonlarda entelektüel kimliğimle ifade ettim. Bu gibi örnekleri daha önce gerek Murat BARDAKÇI gerek Erhan konuşmuşluğumuz vardır. Açıkçası bu tarihi bilgilerden mevcut Cumhurbaşkanına bir tehdit algısı çıkabileceği aklımdan dahi geçmezdi.

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BU SÖZLER YÜZÜNDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Altaylı'nın bu videoda söylediği sözler yüzünden gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı:

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YENİ VİDEO "ALTAYLI YORUMLAYAMIYOR"

Altaylı'nın Youtube kanalından bu sabah bir video daha paylaşıldı. Altaylı'nın ekip arkadaşlarının hazırladığı video boş bir koltuk olması ve "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlığıyla servis edilmesi dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
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