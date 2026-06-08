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Dünkü seçimde CHP'ye 2 oy çıkan yeri gösterdi: 'Sandıkları patlatacağız diyorlardı'

Belde statüsü kazan 6 yerleşim yerinde dün sandıklar kuruldu. 6 yerin 5'ini Cumhur İttifakı adayları kazandı. Gazeteci Sinan Burhan dünkü seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Sandıkları patlatacağız diyorlardı ne oldu?” ifadelerini kullandı.

Dünkü seçimde CHP'ye 2 oy çıkan yeri gösterdi: 'Sandıkları patlatacağız diyorlardı'
Ufuk Dağ

Türkiye'de dün bazı yerleşim yerleri bir kez daha sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla belde statüsü kazanan 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlerde belde belediye başkanları belli oldu.

Dünkü seçimde CHP ye 2 oy çıkan yeri gösterdi: Sandıkları patlatacağız diyorlardı 1

ZAFERİ GÖĞÜSLEYENLER BELLİ OLDU

Dünkü seçimlere göre; Tokat’ın 4 yerleşim yerinde gerçekleştirilen ara seçimlerde AK Parti 2, CHP 1 ve MHP 1 beldede belediye başkanlığını kazandı. ümüşhane'nin Tekke beldesinde yapılan belediye başkanlığı seçiminde ise Cumhur İttifakı'nın ortak adayı Kemalettin Demirkıran belediye başkanı seçildi.

5'İ CUMHUR İTTİFAKI'NDAN

Ara seçim yapılan beldelerden Nevşehir Mustafapaşa'da da AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, Tokat Yolüstü'nde ise AK Parti'nin adayı Mustafa Altın belediye başkanlığını kazandı. 6 beldenin 5'i Cumhur İttifakı'nın oldu.

Dünkü seçimde CHP ye 2 oy çıkan yeri gösterdi: Sandıkları patlatacağız diyorlardı 2

"SANDIKLARI PATLATACAĞIZ DİYORLARDI"

tv100 ekranlarında seçim sonucunu değerlendiren Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, "Bu işler anketlerle, sosyal medya algısıyla olmuyor. Vatandaş gitti tercihini koydu. Türkiye'nin tamamını kapsar mı falan deniyor, nihayetinde bir göstergedir. Ben bu seçim sonuçlarını Recep Tayyip Erdoğan liderliğine verilen bir güven olarak görüyorum. Üzücü olan muhalefete bir kredi açılmayış olmasıdır. Bir beldede AK Parti 911 oy, CHP'ye 2 oy çıkmış bu nasıl açıklanabilir. Sandıkları patlatacağız diyorlardı ne oldu?” dedi.

"VATANDAŞIMIZ TERCİHİNİ DEĞİŞTİRMİŞ"

Burhan, “Kazandıkları yer Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yüzde 90'dı orada bile yüzde 53'e düştüler. Orayı bile AK Parti kazanabilirdi. Dağınıklık görüntüsü millete umut vermiyor” ifadelerini kullandı.

CHP’de yaşanan genel başkanlık, yolsuzluk soruşturması gibi krizlerin vatandaşlarda soru işareti oluşturduğunu söyleyen Burhan, “Özkan Yalım’ın görüntüleri, Muhittin Böcek’in açıklamaları, İmamoğlu’nun yolsuzluğu CHP’yi etkilemiş. Vatandaşımız tercihi değiştirmiş. Muhalefetin şapkayı önüne koyup ben nerede hata yaptım diye düşünmesi gerekiyor. Vatandaş ‘Erdoğan markasına oy verelim’ dedi.” Açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
seçim CHP ak parti
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