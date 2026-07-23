HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir’de geçtiğimiz günlerde iki kadın grubu arasında yaşanan kavgaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Tartışmanın, bir grubun bisiklet yolu anlaşmazlığı nedeniyle bir kadını darp etmeye çalışması ve olayı gören diğer grubun duruma müdahale etmesiyle başladığı anlaşıldı.

İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Olay, İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bisikletleriyle seyir halinde olan iki kadın, kalabalık bir grubun bisiklet yolu meselesi yüzünden tek bir kadının üzerine yürüdüğünü fark etti. Duruma seyirci kalmayan kadınlar, kendi aralarında "Anne dur, kız tek başına" diyerek durdu ve gruba "Neden o kadar kişi bir kişiye karşısınız" diyerek müdahil oldu. Taraflar arasındaki bu diyalog, karşılıklı hakaretlerin ardından büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede gruplardan birindeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıs, sağlık ekiplerince sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yer yer sözlü ve fiziksel olarak devam eden gerginlik, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı ve taraflar dağıtıldı. Ayrıca bu anlar taraflardan birinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Meydana gelen olayla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

İki kadın grubu arasındaki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir papaz, ChatGPT'nin verdiği sağlık tavsiyesi yüzünden OpenAI'a dava açtı!Bir papaz, ChatGPT'nin verdiği sağlık tavsiyesi yüzünden OpenAI'a dava açtı!
Hafta sonu uyarısı: İstanbul'da 3 gün sürecek Hafta sonu uyarısı: İstanbul'da 3 gün sürecek

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni iddia! "Enver Altaylı'nın parmağı olabilir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 8 üniversiteye yeni rektör atandı

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

George Gardi'den dev hamle! Leao için Fenerbahçe ve Galatasaray...

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Ünlü yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

Altın yatırımcısına uyarı geldi! Ev ve araba almayı düşünenler dikkat

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

65 yaş üstüne ücretsiz hizmetler! İşte başvuru şartları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.