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Sultanbeyli’de tır devrildi: 1 yaralı

Sultanbeyli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yol kenarındaki bariyerlere çarparak yan yattı. Tır şoförü hafif yaralı olarak kurtarılırken, kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nda uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Sultanbeyli’de tır devrildi: 1 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Sultanbeyli istikametinde meydana geldi. İddiaya göre tır, seyir halinde ilerlediği sırada sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Bariyerlere çarpan tır, yol kenarındaki çimenlik alana doğru devrilerek yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır şoförü E.K., ilk müdahalesinin olay yerine yapılmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.

Sultanbeyli’de tır devrildi: 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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