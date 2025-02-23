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Dünya bu açıklamayı konuşuyor! "Rusya ve Ukrayna savaşı bu hafta sona erebilir"

23.02.2025 20:30
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini belirtti.

Dünya bu açıklamayı konuşuyor! "Rusya ve Ukrayna savaşı bu hafta sona erebilir"

The Hill'in haberine göre Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı'nın dönüşünde Beyaz Saray'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"BU HAFTA ANLAŞMAYA VARILABİLİR"

Trump ve ekibinin Rusya ve Ukrayna taraflarıyla savaşın son bulmasına yönelik müzakereleri sürdürmeye odaklı olduklarını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi.

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Başkan Trump'ın savaşı bitirmek konusunda "kendinden emin" olduğunu ifade eden Leavitt, olası anlaşmanın ABD'nin "harcamalarını telafi edebileceğini" söyledi.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasında yapılacak olası anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli olduğunun altını çizdi.

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TRUMP'IN TEKLİFİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını ülkesiyle yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna trump
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