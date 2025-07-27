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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine müdahale etti. Gemide bulunan Fransız Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau, gemiye müdahalenin başladığını belirterek, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin" ifadelerini kullandı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı

İsrail ordusu, Özgürlük Filosu Koalisyonunun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Hanzala" gemisine müdahale etti. Müdahale annına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı 1

Hanzala gemisi yolcularından Fourreau, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail ordusu burada. Yakında görüşürüz. Soykırıma son verin." diyerek gemiye müdahalenin başladığını duyurdu.

Fourreau, gemidekilerin telefonlarını denize attığını belirtti.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı 2

İSRAİL ASKERLERİ GÜVERTEYE ÇIKTI

FFC'nin Hanzala gemisinin takibi için başlattığı Youtube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görüldü.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı 3

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtildi.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı 4

HANZALA GEMİSİ FİLİSTİNLİLERE YARDIM İÇİN İTALYA'DAN HAREKET ETMİŞTİ

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! İsrail ordusu, Gazze Şeridi ne insani yardım götüren Hanzala gemisine müdahale etti! Askerler gemiye çıktı 5

20 Temmuz'da yola çıkan gemide 21 aktivist bulunduğu bilgisi verilmişti.

Gazze'de kıtlık son haftalarda daha da vahim bir boyuta ulaştı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, açlıktan kemikleri belirginleşen, baygınlık geçiren ve yürüyecek hali kalmayan insanlar dikkati çekiyor.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yardım parası İsrail gemi
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