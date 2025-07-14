Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Rusya gündemini karıştıran iddia The Sun'dan geldi. Halk TV'nin The Sun'dan çevirdiği habere göre, Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, bakanlığa ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla Rus ordusunun ana karargahlarından biri Rostov-na-Donu kentine götürüldü.

TIRNAK RANDEVUSUNA ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki genç kadın, "sevgilisinin" kendisine şehirde manikür randevusu ayarladığını yazdığı sosyal medya paylaşımında, "Kim demiş uçaklar Rostov'a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadelerini kullandı.

"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle de bu lüks seyahatlerin sıradan hale geldiğini ima eden Shalaeva ayrıca sevgilisinin "Kremlin'den biri" olduğunu belirtirken, "Güvenilirlik seviyesi yüzde 200" gibi dikkat çekici ifadeler kullandı.

ÇOCUĞUNU DAHİ BİNDİRDİ

Shalaeva, uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim'i de götürdüğünü söyledi. Çocuğun babasının kim olduğu hakkında açıklama yapılmasa da bu detay, "çocuk, sevgilisinden olabilir mi?" sorularını beraberinde getirdi. Shalaeva, "Tim uçuş boyunca çizgi film izledi, pilotun cipslerinden yedi. Çok mutlu oldu" diyerek anılarını paylaştı.

"UKRAYNA VE NATO İSTİHBARATI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan paylaşımlar Kremlin için ciddi bir güvenlik açığına dönüştü. Askeri kaynaklar, Batılı istihbarat servislerinin bu tarz açık kaynaklı verilerle kritik bilgilere ulaşabileceğine dikkat çekti.

Kremlin'e yakın askeri blog yazarı Andrey Medvedev, bu olayın Ukrayna ya da NATO istihbaratı için "altın değerinde" bilgiler içerdiğini yazdı. Emekli Tümgeneral Vladimir Popov ise konunun Savunma Bakanı'na kadar uzayabileceğini belirtti.