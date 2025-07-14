HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Rus Savunma Bakanı Andrei Belousov'un sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadının tırnak randevusuna gitmek için 100 milyon dolarlık askeri uçak kullandığı iddiaları dünya gündemine bomba gibi düştü. 23 yaşındaki Maria Shalaeva'nın uçaktan yaptığı paylaşımlar iddiaları doğrular nitelikte. İşte haberin tüm detayları!

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!
Doğukan Akbayır

Rusya gündemini karıştıran iddia The Sun'dan geldi. Halk TV'nin The Sun'dan çevirdiği habere göre, Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Maria Shalaeva, bakanlığa ait Ilyuşin-76 tipi ağır nakliye uçağıyla Rus ordusunun ana karargahlarından biri Rostov-na-Donu kentine götürüldü.

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti! 1

TIRNAK RANDEVUSUNA ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belusov'un sevgilisi olduğu iddia edilen 23 yaşındaki genç kadın, "sevgilisinin" kendisine şehirde manikür randevusu ayarladığını yazdığı sosyal medya paylaşımında, "Kim demiş uçaklar Rostov'a gitmiyor? Gidiyor ama herkese değil" ifadelerini kullandı.

"Yine Rostov'a uçtum, bırakamıyorum" sözleriyle de bu lüks seyahatlerin sıradan hale geldiğini ima eden Shalaeva ayrıca sevgilisinin "Kremlin'den biri" olduğunu belirtirken, "Güvenilirlik seviyesi yüzde 200" gibi dikkat çekici ifadeler kullandı.

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti! 2

ÇOCUĞUNU DAHİ BİNDİRDİ

Shalaeva, uçuşa üç yaşındaki oğlu Tim'i de götürdüğünü söyledi. Çocuğun babasının kim olduğu hakkında açıklama yapılmasa da bu detay, "çocuk, sevgilisinden olabilir mi?" sorularını beraberinde getirdi. Shalaeva, "Tim uçuş boyunca çizgi film izledi, pilotun cipslerinden yedi. Çok mutlu oldu" diyerek anılarını paylaştı.

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti! 3

"UKRAYNA VE NATO İSTİHBARATI İÇİN ALTIN DEĞERİNDE"

Görüntülerin yayılmasının ardından yapılan paylaşımlar Kremlin için ciddi bir güvenlik açığına dönüştü. Askeri kaynaklar, Batılı istihbarat servislerinin bu tarz açık kaynaklı verilerle kritik bilgilere ulaşabileceğine dikkat çekti.

Kremlin'e yakın askeri blog yazarı Andrey Medvedev, bu olayın Ukrayna ya da NATO istihbaratı için "altın değerinde" bilgiler içerdiğini yazdı. Emekli Tümgeneral Vladimir Popov ise konunun Savunma Bakanı'na kadar uzayabileceğini belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdıTrabzon'da alkış toplayan hareket! 3 yıl önce kaybolan dronu bulup sahibine ulaştırdı
6.7'lik sarsıntı korkuttu! Endonezya'da büyük deprem6.7'lik sarsıntı korkuttu! Endonezya'da büyük deprem

Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı

Her ay 9 bin lira ödeme zorunlu ama o detayı açıkladı

Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde

Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde

'Boğaziçi Üniversitesi' diye paylaştı! Tepkiler çığ gibi

'Boğaziçi Üniversitesi' diye paylaştı! Tepkiler çığ gibi

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Şile Belediyesi soruşturmasında karar! Belediye Başkanı Özgür Kabadayı dahil 5 kişi tutuklandı

Bartın'da esrarengiz olay! 4 yıl önce vefat eden adamın mezarında bulundu

Bartın'da esrarengiz olay! 4 yıl önce vefat eden adamın mezarında bulundu

Yavaş: "Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?"

Yavaş: "Hani PKK’lılar Ankara'da sayaç okuyacaktı?"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.