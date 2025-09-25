HABER

Dünya çapında ilk! Prof. Dr. Yakuphanoğlu Einstein’ın Nobel ödüllü teorisini kanıtladı: Einstein'ın foton teorisi patentle tescillendi!

Fırat Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Albert Einstein’ın Nobel ödüllü foton teorisini ispatlayan bir cihaz geliştirdi. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen ve fotonların enerji dalga paketçikleri şeklinde yayıldığını görünür kılan “kuantum parçacık algılayıcı” cihaz, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek dünya çapında bir ilke imza attı.

"KUANTUM PARÇACIK ALGILAYICI"

Fırat Teknokent'te kurduğu Yüksek Teknoloji şirketinde çalışmalarını sürdüren Fırat Üniversitesi (FÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, Albert Einstein'ın Nobel ödüllü foton teorisini ispatlayan "kuantum parçacık algılayıcı" adlı cihazı geliştirdi. Yerli ve milli imkanlarla üretilen sistem, fotonların enerji dalga paketçikleri halinde yayıldığını görünür hale getirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen cihaz, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Işık huzmesinden çıkan fotonların madde içerisinde enerji dalga paketçikleri halinde yayıldığını bilgisayar ekranında görüntüleyebilen Prof. Dr. Yakuphanoğlu, cihaz sayesinde fotonik teknolojilerin önünün açıldığını belirterek, "Artık elektronik sistemlerin yerine fotonik sistemler geçebilir. Bu cihaz tamamen bize ait ve bu özellikte başka bir sistem dünyada yok" dedi.

Öte yandan, geliştirilen teknoloji, savunmadan enerjiye, iletişimden elektronik cihazlara kadar pek çok alanda yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayacak.

"BUNU ÖZELLİKLE DENEYSEL OLARAK KİMSE GÖZLEMLEYEMEDİ"

Fotonik sistemin önemine vurgu yapan Yakuphanoğlu, " Bilindiği gibi Einstein 1905 yılında foton teorisini ortaya atarak Nobel ödülünü aldı ve daha sonra bu sadece teoride kaldı. Bunu özellikle deneysel olarak kimse gözlemleyemedi. Bununla ilgili olarak biz yeni bir sistem geliştirdik. Biz bu sistemde fotonun reel anlamda, dalga parçacıkları halinde yayıldığını göstermek amacıyla yeni bir ürün tasarladık. Biz geliştirdiğimiz bu üründe fotonun gerçek anlamda oluştuğunu gözlerimizle gördük ve bunu bir ortama aktardık. Dolayısıyla foton teorisini ispatlamış olduk. Artık bütün elektronik aygıtlarda yeni fotonik sistemler yer alacak. Yüksek katma değerli bir ürün haline gelecek. Bizim foton teorisiyle ilgili çalışmalar yapabilmemiz için ya da fotonik sistemler üretebilmemiz için önce fotonu gözle görmemiz lazım. Bizim ürettiğimiz bu sistem fotonu kesinlikle gözle görebiliyor" dedi.

"BU ÖZELLİKTE OLAN BİR CİHAZ DÜNYADA YOK"

Ürettikleri ürünün bütün bileşenlerinin yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade eden Yakuphanoğlu, " Daha sonra cihazımızın görünürlüğünü arttırmak ve cihazımızın gerçek anlamda bu işi yaptığını ve dünyada tek olduğunu göstermek ve bunu ispatlamak amacıyla Türk Patent Ofisi'ne başvurarak bu yıl patentini aldık. Patentini aldıktan sonra artık bu cihaz bize ait ve bunun bütün özellikleri dünyada sadece bize ait. Bu özellikte olan bir cihaz dünyada yok. Bu cihazı, yerli ve milli imkanlarla ürettik. Çünkü biz artık kendi dünyamızda, kendi cihazlarımızın elektronik kart tasarımlarını yapabilmekteyiz. Bütün aksamlarını biz kendi imkanlarımızla üretmekteyiz. Yerli olmasının en büyük avantajı, özellikle yerli bir ürün üretildiğinde, artık o konuda söz sahibisiniz. Yani bununla ilgili farklı ürünler üretildiğinde başka ülkelerden almak zorunda olmuyorsunuz. Önümüzdeki süreçte bir ambargo durumunda istediğiniz ürünleri, teknoloji ürünleri üretmeye devam edebiliyorsunuz" dedi.

