Dünyada Nipah virüsü alarmı! Alarma geçtiler, yolculara tarama yapılıyor

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Barasat kentinde Nipah virüsü taşıdığından şüphelenilen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Batı Bengal'e bağlı Barasat'ta 2 kişinin Nipah virüsü taşıdığından şüphelenildi.

DURUMLARI AĞIR

Batı Bengal Eyalet Başkanı Nandini Chakravorty, yaptığı açıklamada, aynı hastanede çalışan 2 kişinin, Nipah virüsü kaptıkları şüphesiyle hastanede tedavi altına alındıklarını bildirdi. Chakravorty, bu kişilerle temaslı olanların da izlem altında olduklarını belirtti. Sağlık yetkilileri, söz konusu 2 kişinin, Barasat'ta aynı özel hastanede görev yapan 1'i erkek, diğeri kadın 2 hemşire olduklarını kaydetti. Yetkililer, 2 kişinin durumunun ağır olduğunu ve solunum cihazına bağlı şekilde tedavi gördüklerini ifade etti.

Hemşirelerin, Aralık 2025'te Batı Bengal'e bağlı Doğu Midnapore ve Doğu Burdwan bölgelerindeki evlerine gittiklerini, dönüşlerinin ardından rahatsızlandıklarını kaydeden yetkililer, vakalardan alınan numunelerin laboratuvara gönderildiğini, Hindistan Sağlık Bakanlığının bilgilendirildiğini ve ilgili bölgelerin başhekimleriyle koordinasyon toplantıları yapıldığını aktardı. Hindistan Sağlık Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da Batı Bengal hükümetine teknik, lojistik ve operasyonel destek sağlanacağı ifade edildi.

TEDBİR ALAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

Ayrıca Hindistan'da yayılan Nipah virüsü nedeniyle; Nepal, Tayland, Tayvan, Hong Kong Hindistan'dan gelen yolculara sağlık kontrolleri yapmaya başladı.

"YAKIN TEMAS DA İNSANDAN İNSANA BULAŞTA ÖNEMLİ BİR FAKTÖR"

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'da yeniden ortaya çıkan ve tedavisi olmayan Nipah virüsü için acil araştırma çağrısında bulundu. Ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan virüs nedeniyle Batı Bengal'de karantina önlemleri artırıldı. DHA'ya konuşan enfeksiyon hastalıklarında Uzm. Dr. Behiç Oral Nipah virüsünün seyri ve bulaşma risklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hindistan’daki vakalar sonrası DSÖ’nün uyarılarının önemine dikkat çeken Oral, “İnsandan insana bulaş potansiyeli ve henüz etkili bir aşı ya da spesifik tedavisinin olmaması; Nipah virüsünü küresel ölçekte riskli hale getiriyor. Hastalık erken dönemde grip benzeri belirtilerle başlayabilmektedir. Ateş, baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler kısa sürede bilinç bulanıklığı, nöbet ve koma tablosuna ilerleyebilir. Nipah virüsü nadir görülmesine rağmen, yakalandığında çok ağır ve hızlı ilerleyen bir klinik tabloya yol açabiliyor. Özellikle beyin iltihabı gelişen vakalarda ölüm oranları ciddi boyutlara ulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle riskli bölgelerden gelen veya temas öyküsü olan kişilerde belirtiler kesinlikle hafife alınmamalı. Yarasa teması olan meyveler, hijyenik olmayan gıdalar ve çiğ tüketilen bazı ürünler bulaş açısından risk oluşturabiliyor. Ayrıca hasta kişilerle yakın temas da insandan insana bulaşta önemli bir faktör” diye konuştu.

"KORUNMA, ŞU AN EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ"

Nipah virüsüne karşı korunmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Dr. Behiç Oral, "Bugün için elimizde aşı ya da net bir tedavi olmadığı için korunma en etkili yöntem. Şüpheli vakalarda hızlı izolasyon, el hijyeni, gıda güvenliği ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman kullanımı büyük önem taşıyor. Toplumda korku yaratacak söylemlerden kaçınılmalıdır. Bu tür haberler paniğe değil, bilinçlenmeye hizmet etmeli. Doğru bilgi, erken tanı ve sağlık otoritelerinin uyarılarını takip etmek en güvenli yaklaşımdır" dedi.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsü bulaşan kişilerde belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş, boğaz ve kaslarda ağrı gibi semptomlarla grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk ve bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor. Hem hayvanlarda hem de insanlarda hastalığa yol açan Nipah virüsü, Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başladığı için bu adı almıştı.