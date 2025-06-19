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Dünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldı

3 yıldan beri devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'de uyguladığı tahakküm ve İsrail-İran savaşı... Dünyanın dört bir yanından gelen savaş haberleri her geçen gün artmaya devam ederken yeni bir cephenin açılması an meselesi! Rusya bu sefer de gözünü kuzey komşularına çevirdi. Baltık ülkeleri birer birer önlemlerini almaya başladı. Rusya ise Finlandiya sınırına şimdiden tank ve asker yığmaya başladı...

Dünya diken üstünde! Yeni cephe mi açılıyor: O ülkeler harekete geçti... Sınırlara asker ve tank yığıldı
Doğukan Akbayır

Rus lider Putin'in 3 yıl önce başlattığı ve hala günümüzde de devam eden Ukrayna savaşı tüm dünyanın konuştuğu bir hal aldı. Rus tehditine karşı başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere birçok ülke hazırlıklarını hızlandırdı. Bunların başında da Baltık ülkeleri geliyor.

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İSVEÇ SİLAHLANIYOR

Bugün yeni NATO üyesi olan İsveç'teki tüm partiler, silah almak için 27 milyar euroluk borca girmeyi kabul etti. Rusya'ya karşı hazırlıklara başlayan baltık ülkesi, ülkenin askeri harcamalarını artırmak için 300 milyar kronluk (27 milyar euroluk) borçlanma konusunda Perşembe günü uzlaştı.

Bu adım, NATO’nun yeni üyesi İsveç’in 2032 yılına kadar askeri harcamaları gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 3,5’ine çıkarma hedefini garanti altına alacak.

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FİNLANDİYA MAYIN ANLAŞMASINDAN ÇEKİLDİ

Bu esnada Rusya'nın sınır komşusu Finlandiya, mayınları yasaklayan Ottowa Anlaşması'ndan çıkma kararı aldı. Litvanya, Polonya ve İsveç de geçtiğimiz günlerde aynı kararı vererek anlaşmadan çıktı.

POLONYA'DAN 'EN GÜÇLÜ KARA ORDUSU' HAZIRLIĞI

Ukrayna'nın sınır komşusu Polonya ise Avrupa'nın en güçlü kara ordusunu kurmak için hazırlıklara başladı. Tüm bu harcamalar ise, Avrupa Birliği'nin cebinden çıkacak.

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"ÇOCUKLARIMIZ RUSÇA ÖĞRENMEK ZORUNDA KALMASIN DİYE"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası İsveç güvenlik politikasını yeniden gözden geçirmiş ve 2024’te NATO’ya katılmıştı. Aynı yıl Finlandiya ve Polonya da NATO'ya katılarak Rusya'ya karşı sınırlarını güçlendirmeye başladı.

İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, “Bunu çocuklarımızın ve torunlarımızın Rusça öğrenmek zorunda kalmamaları için yapıyoruz” dedi.

Ancak sadece kara sınırları değil, baltık ülkelerinin karasuları da tehdit altında. Rusya'nın ekonomik yaptırımları kırmak için kullandığı 'gölge filosu'na ait ticaret gemilerinin denizin altından geçen enerji ve iletişim kablolarını kırması, bölgeyi alarma geçirdi.

Bu sebeple baltık denize konuşlanan Latviya donanması Rus gölge filosu gemilerine müdahale etmeye başlamıştı. Ancak bir müdahale esnasında Rus savaş uçakları, Latviya sahil güvenliğini tehdit etmişti.

Bu olaydan sonra Baltık ülkeleri, hem denizden hem de karadan Rusya saldırılarına karşı hazırlıklarını daha da arttırdı.

RUSYA FİNLANDİYA SINIRINA ASKER VE TANK YIĞIYOR

Rusya'dan ise karşılık gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın NATO'yu ve özellikle Baltık Ülkeleri'ni tehdit ettiğini söylemini "akıl almaz bir yalan' olarak değerlendirdi.

Putin, “Bir Nazi propagandisti şöyle demişti. Yalan ne kadar inanılmazsa insanlar o kadar çabuk inanır. Rusya’nın Avrupa’ya ya da NATO ülkelerine saldırmayı planladığı efsanesi de aynı inanılmaz yalandır” dedi.

Bu açıklamadan haftalar sonra Rus ordusu, Finlandiya sınırına yığınak yaptı. Onlarca asker ve tank, Finlandiya'ya doğru çevrildi.

Putin, “Bunun saçmalık olduğunu herkes biliyor. Kendi halklarını kandırıyorlar. Bütçeden para çekmek ve ekonomik başarısızlıkları açıklamak için bu yola başvuruyorlar” dedi ve NATO’nun yeni silahlanma politikalarına karşı Rusya’nın stratejik hazırlıklarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: Sözcü

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Anahtar Kelimeler:
Finlandiya İsveç Rusya savaş
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