Dünya gizemli ziyaretçi 3I/ATLAS'ı konuşuyor! Harvardlı astrofizikçiden tartışmaları tekrar alevlendiren iddia geldi

Gizemli gök cismi '3I/ATLAS’ ile ilgili tartışmalar tekrar alevlendi. Şimdiye dek Dünya’ya bu kadar yaklaşan 3. yıldızlararası ziyaretçi olan '3I/ATLAS’, bazıları tarafından sıradan bir kuyruklu yıldız olarak görülürken, bazıları onun bir uzay gemisi olabileceğine inanıyor. '3I/ATLAS’, Dünya'ya doğru hızla yaklaşmaya devam ederken; cisme ilişkin iddiaları sık sık gündeme gelen Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, uzaylıların bu yıldızlararası cismin “motorunu çalıştırıyor” olabileceğini öne sürdü.

Enes Çırtlık

Güneş Sistemi’ne dış uzaydan gelen ve şimdiye kadar başka bir yıldız sisteminden gelip Dünya'ya bu kadar yaklaşan üçüncü gök cismi olan gizemli '3I/ATLAS’ ile ilgili tartışmalar sürüyor.

UZAYLILAR, 3I/ATLAS’IN “MOTORUNU ÇALIŞTIRIYOR” OLABİLİR

Yakın zamanda 3I/ATLAS’ın bir uzay gemisi veya yapay uzaylı teknolojisi olabileceğine dair dikkat çekici bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Daily Star'da yer alan yeni bir habere göre ise, 3I/ATLAS’ın uzaylılar tarafından yönlendirildiğini iddia eden Harvard astrofizikçisi Avi Loeb, uzaylıların bu yıldızlararası cismin “motorunu çalıştırıyor” olabileceğini öne sürdü.

Kuyruklu yıldızın içinde bir “motor” olma ihtimalinin bulunduğuna inanan Loeb, “Onu orijinal yörüngesinden uzaklaştıran bir itiş gücü vardı ve bu itişin etkisiyle kütlesinin yüzde 10 ila 20’sini kaybetmesini beklerdim” dedi.

'DOĞAL BİR KUYRUKLU YILDIZ İÇİN BU KADAR MAVİ BİR RENK OLDUKÇA ŞAŞIRTICI'

3I/ATLAS'ın, yörüngesi Güneş’e çok yaklaştığında “mavi bir görünüme” sahip olduğu öne sürülüyor. Loeb’e göre ise bu renk, kuyruklu yıldızın içinde bir motor olduğu teorisiyle açıklanabilir.

Ayrıca bunun, “yapay bir ışık kaynağından” ya da “doğal bir kuyruklu yıldız için iyonlaşmış karbon monoksitin imzasından” da kaynaklanabileceğini belirtti.

Loeb, Medium’da yayımladığı bir yazıda şöyle dedi:

“Kütleçekimsel olmayan bu ivmelenme, içsel bir motorun teknolojik imzası olabilir.
“Bu durum, 3I/ATLAS’ın Güneş’ten daha mavi olduğuna dair raporu da açıklayabilir. Doğal bir kuyruklu yıldız için bu kadar mavi bir renk oldukça şaşırtıcı.”

Belirtmekte fayda var; Avi Loeb’un çalışmaları ve iddiaları, geleneksel bilimsel metodoloji, delil standardı ve meslekî etiket açısından pek çok eleştiriyle karşılaşıyor. Benzer teorilere yönelik şüpheli bir geçmişi olan Loeb için bazı eleştirmenler, bu tip teorilerinin bilimsel hassasiyetten ziyade dikkat çekmeye yönelik olduğunu düşünüyor.

O TARİHTE DÜNYA'YA EN YAKIN HALE GELECEK

3I/ATLAS’ın, 19 Aralık’ta Dünya’ya en yakın konumuna ulaşması ve yaklaşık yaklaşık 269 milyon kilometre mesafeden geçmesi, ardından Ocak ayında Güneş Sistemi’ne veda etmesi bekleniyor.

Bu yakın geçiş, Dünya’daki bilim insanlarına bu gizemli cismin doğal bir kuyruklu yıldız mı yoksa yapay bir nesne mi olduğunu araştırmak için en iyi fırsatı sunacak.

