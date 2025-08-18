HABER

Dünya gündemine bomba gibi düşen gelişme! İran duyurdu: "İsrail'le her an yeni bir savaş çıkabilir"

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile İran arasında patlak veren savaş tüm dünyada gerilimi arttırmıştı. Karşılıklı misillemelerle İsrail İran'ın önemli kişi ve yerlerini hedef almış, İran ise İsrail'e kıtalararası balistik füzelerle karşılık vermişti. Bölgede tansiyonu tavan yaptıracak yeni açıklama geldi. Tahran'dan yapılan açıklamada yeni bir savaş ihtimali değerlendirilerek, "Her an savaş çıkabilir" açıklaması yapıldı. İşte tüm detaylar!

İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tutumu başta Gazze olmak üzere bölge ülkelerinde önemli çıktılar doğuruyor. Filistinlileri Gazze'de bir abluka altında tutan ve açlıktan ölmelerine sebebiyet veren Netanyahu hükümeti son olarak Gazze'yle ilgili yeni bir işgal planı oluşturmuştu. Geçtiğimiz aylarda Tahran'la gerilen tansiyon İsrail ile İran arasında 6 gün süren bir savaşa evrilmişti. İran cephesinden İsrail'e yönelik yeni bir açıklama geldi. İran lideri Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İsrail'le İran'ın arasında yeni bir savaşın her an başlayabileceğini söyledi.

"YENİ BİR SAVAŞ ÇIKABİLİR"

Tabnak Haber Ajansına göre Safevi, üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Safevi, "En kötü senaryoya hazır olmalıyız. İsrail ve ABD'yle aramızda herhangi bir protokol mevcut değil. Ortada bir ateşkes yok. İsrail'le her an yeni bir savaş çıkabilir. Güçlü ve hazır olmalıyız." dedi.

İranlı yetkili, İsrail ile yeni bir savaşın daha patlak verebileceğini, ABD'nin güç kullanarak "barışı getirdiği" imajını sergileyeceğini daha sonra da başka bir savaşın yaşanmayacağını düşündüğünü söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in yakın zamanda saldırı düzenleyeceğine ihtimal vermediğini söylemişti.

Erakçi, "Bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak, savaşın yakın zamanda olacağı kanaatinde değilim. Silahlı kuvvetler her zaman hazırlıklı olmalı, hükümet de her türlü olası duruma karşı tam bir hazırlık içinde olmalıdır. Hazırlıklı olmak, savaşın önlenmesindeki en etkili faktördür." demişti.

İSRAİL İLE İRAN'IN SAVAŞ SÜRECİ

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

