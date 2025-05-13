Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlendi! Zelenskiy, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için art arda yapılan açıklamaların ardından iki ülkenin lideri Türkiye'de görüşme konusunda pozitif mesajlar vermişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Zelenskiy 15 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini açıkladı.
Zelenskiy açıklamasında, "Başkan Trump'ı bize katılması için davet ettik. ABD başkanının kararını bilmiyorum, ancak katılımını doğrularsa, bunun Putin'in gelmesi için ek bir itici güç olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.
Zelenskiy'nin, İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sadece Rus lider Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.
Kremlin ise konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmeler için hazırlandığını belirtti. Açıklamaya göre Rusya'yı Türkiye'deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin uygun gördüğünde açıklanacak. Zelenski'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.
Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi. Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe yapılması planlanan görüşmeye katılmak için İstanbul'a gelecek.
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