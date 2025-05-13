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Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlendi! Zelenskiy, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Putin ile görüşecek

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı da görüşmeye davet etti. Zelenskiy'nin, İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sadece Rus lider Putin ile görüşeceği açıklandı. Kremlin de Rusya'nın görüşmelere katılımı konusunda açıklamalarda bulundu.

Dünya İstanbul’daki Barış Zirvesi’ne kilitlendi! Zelenskiy, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hem de Putin ile görüşecek
Melih Kadir Yılmaz

Dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için art arda yapılan açıklamaların ardından iki ülkenin lideri Türkiye'de görüşme konusunda pozitif mesajlar vermişti.

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ZELENSKİY TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Zelenskiy 15 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini açıkladı.

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"BAŞKAN TRUMP'I BİZE KATILMASI İÇİN DAVET ETTİK"

Zelenskiy açıklamasında, "Başkan Trump'ı bize katılması için davet ettik. ABD başkanının kararını bilmiyorum, ancak katılımını doğrularsa, bunun Putin'in gelmesi için ek bir itici güç olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Zelenskiy'nin, İstanbul'da gerçekleşecek zirvede sadece Rus lider Putin ile görüşeceği açıklandı. Ukraynalı bir başkanlık danışmanı, Reuters'a yaptığı açıklamada, Zelenski'nin Rus heyetinin diğer üyeleriyle görüşmeyeceğini söyledi.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin ise konuya ilişkin olarak yaptığı ilk açıklamada Rus heyetinin İstanbul'daki görüşmeler için hazırlandığını belirtti. Açıklamaya göre Rusya'yı Türkiye'deki görüşmelerde kimin temsil edeceği Putin uygun gördüğünde açıklanacak. Zelenski'nin "Türkiye'de sadece Putin'le görüşeceğim" sözleri ise yorumsuz kaldı.

"SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİĞİNİN İŞARETİ OLACAK"

Ukrayna tarafı ise Kremlin'den sonra yapılan açıklama ile Rusya'nın görüşmelerdeki varlığını değerlendirdi. Açıklamada, "Putin'in İstanbul'a gelmemesi Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğinin nihai işareti olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg, Rusya ile Ukrayna arasında Perşembe yapılması planlanan görüşmeye katılmak için İstanbul'a gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Türkiye Ukrayna trump zelenskiy
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