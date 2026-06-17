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Dünya liderleri bekledi, Trump'ın ilk cümlesi olay oldu: 'Patron benim'

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Şevket Taner Şahin

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Evian-les-Bains kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi kapsamında liderler bir araya geldi. Zirveye geç kalan Trump salona “patron benim” diyerek giriş yaptı.

Dünya liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump'ın "birazdan" geleceğini söyledi.

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi. Trump'ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Dünya liderleri bekledi, Trump ın ilk cümlesi olay oldu: Patron benim 1

Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

Dünya liderleri bekledi, Trump ın ilk cümlesi olay oldu: Patron benim 2

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Anahtar Kelimeler:
Fransa G7 zirvesi trump
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