Dünya liderleri bekledi, Trump'ın ilk cümlesi olay oldu: 'Patron benim'

Dünya liderleri, Fransa'nın Evian-les-Bains yerleşimindeki G7 zirvesinin son gününde bir araya geldi. ABD Başkanı Donald Trump, sabah oturumuna 1 saat geç kaldı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron toplantıyı başlatırken liderlere Trump'ın "birazdan" geleceğini söyledi.

Oturumun yapıldığı salona gelen Trump, dünya liderlerine dönerek esprili dille, "Patron benim" dedi. Trump'ın şakasının ardından salondan kahkaha sesleri yükseldi.

Trump daha sonra yerine oturdu ve gazetecilere, "Toplantıya katılmak ister misiniz? Benim için sorun değil" dedi. Toplantı basına kapalı şekilde devam etti.