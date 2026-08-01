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Sivas’ta iki araç çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Sivas’ta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta iki araç çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kadıburhanettin Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Ü.B. (31) idaresindeki 52 ADT 669 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile T.K. (51) yönetimindeki 34 TC 651 plakalı Volvo marka cip cadde üzerinde çarpıştı.

Sivas’ta iki araç çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı 1

SİVAS'TAKİ KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Fiat marka hafif ticari araçta bulunan G.B. (28), E.E.B., E.N.B. (7) ve E.N.B. (1) yaralandı.

Sivas’ta iki araç çarpıştı: 3’ü çocuk 4 yaralı 2

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas kaza
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