Dünya liderleri ve uzmanlar STRATCOM Zirvesi için İstanbul'da bir araya gelecek

Dünya liderleri, diplomatlar ve uzmanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen önemli bir uluslararası forum olan STRATCOM Zirvesi için bu ayın sonlarında İstanbul’da bir araya gelecek. Zirve, jeopolitik gerilimlerin tırmandığı ve küresel krizlerin hızla geliştiği bir dönemde, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Melih Kadir Yılmaz

STRATCOM Zirvesi adı altında düzenlenen iki günlük etkinlik, devlet başkanlarını, bakanları, politika yapıcıları ve önde gelen akademisyenleri bir araya getirerek uluslararası düzenin geleceği, stratejik iletişim ve ortaya çıkan küresel zorlukların yönetimi konularını tartışmayı amaçlıyor.

ÜST DÜZEY İSİMLER KATILIM SAĞLAYACAK

Zirve, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yanı sıra çok sayıda üst düzey diplomatın katılacağı üst düzey bir oturumla başlayacak. İlk gün, stratejik iletişimin değişen küresel düzeni nasıl şekillendirdiğine odaklanacak. “Küresel Düzenin Yeni Çerçevesi” başlıklı amiral gemisi niteliğindeki panel, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev tarafından yönetilecek. Oturumda Azerbaycan, Suriye, Bangladeş ve KKTC’den temsilciler yer alacak ve değişen güç dinamikleri ile uluslararası anlatıların şekillenmesinde iletişimin rolünü tartışacaklar.

Zirvenin sonraki oturumlarında liderlik diplomasisi ve arabuluculuk çabaları ele alınacak; Katar, Libya ve Mısır’dan katılımcılar, çatışma çözümü ve bölgesel diplomasi konularında görüşlerini paylaşacak. Zirve, daha geniş gündeminin bir parçası olarak iklim diplomasisi ve kamuoyunun dijital dönüşümünü de ele alacak. Bu konuya ayrılmış bir oturumda, Navarra Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ramon Salaverria küresel iklim yönetişimi ve iletişim stratejilerini tartışacak.

Zirvenin ilk günü, birçok gözlemcinin uluslararası kurumlarda artan bir meşruiyet ve güven krizi olarak tanımladığı konuyla ilgili tartışmaların yanı sıra, kadın sorunları, göç ve sosyal politikaların kesişim noktasını inceleyen bir panel ile sona erecek.
Zirvenin ikinci günü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın konuşmasıyla başlayacak. Ardından, İran'a odaklanan bir panelde bölgesel güvenlik gündeme gelecek ve bunu, katılımcıların sürekli krizler ve istikrarsızlıkla karakterize edilen küresel yönetişimde “yeni normal” olarak tanımladıkları durumu ele alan oturumlar izleyecek.

Jeopolitik gerilimlerin tırmanışta olduğu bir ortamda gerçekleşecek olan STRATCOM Zirvesi'nin, küresel düzeni şekillendiren zorluklar ve krizlerin yönetimi ile uluslararası iş birliğinin geliştirilmesinde iletişimin rolü üzerine diyalog için önemli bir platform olması bekleniyor. Zirveye katılmak isteyen katılımcılar, en geç 24 Mart 2026 saat 18.00’e kadar https://www.stratcomsummit.com/tr/kayit internet adresinden kayıt yaptırabilirler.

