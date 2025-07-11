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Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir"

Trabzon’da çiftçilik yapan Asiye Taşdelen, karnındaki şişlik ve ağrı şikayetleriyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda Taşdelen’in karaciğerinde 90 santimetreye ulaşan, karnını tamamen kaplayan 3 ayrı kedi-köpek kisti tespit edildi. Hekimlerin acil ameliyat kararı almasının ardından gerçekleştirilen yaklaşık 2 saatlik operasyonla kistlerden 2’si tamamen çıkarılırken, 1 kistin içi boşaltılarak kontrol altına alındı.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir"

Çiftçilik yapan Asiye Taşdelen karnındaki şişlik ve ağrı nedeniyle Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 1

Taşdelen’e sağlık görevlileri tarafından yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinde karaciğerinde 90 santimetreye ulaşarak karnını kaplayan 3 ayrı kedi-köpek kisti saptandı.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 2

Hasta için ameliyat kararının verilmesiyle 2 saat süren operasyon sonucunda Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. İsmet Çelik ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Aydın Aktaş tarafından kistlerin 2’si çıkarılırken 1’inin içi boşaltılarak kontrol altına alındı.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 3

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Dünya literatüründe 90 santimetreye ulaşarak tüm karnı dolduran bir kist ile ilk kez karşılaşıldığını ifade eden Dr. Çelik, kedi-köpek kisti olarak bilinen hastalığın bulaşma yollarını anlattı.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 4

Dr. Çelik, genellikle sokak hayvanları ile veteriner kontrolü yapılmayan evcil hayvanların dışkısıyla doğrudan temas veya dışkı bulaşan toprak, su veya yiyecekler yoluyla insan vücuduna geçen parazitlerin bu hastalığa neden olduğunu ifade etti. Dr. Çelik, kistin zamanla karaciğer, akciğer ve diğer organlara yerleşerek ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 5

"TÜM KARNI KİST İLE KAPLIYDI"

Hastanın tüm karnının kistle kaplı olduğunu ifade eden Dr. Çelik, “Trabzon’da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir ilke vesile oldu. Hastamız Gümüşhane’den karın şişliği ve ağrısı ile bizlere müracaat etti. Geldiğinde ileri tetkikleri yaparak, tüm karnını dolduran bir kitle ile karşılaştık. Durumu detaylandırınca kistin oluşumunu kedi ve köpekten kaynaklı olduğunu gördük. Hastamızın yandaş hastalıkları vardı. O hastalıkları ekarte edebilmek için ilgili branşlarla birlikte vakayı değerlendirdik. Hastamızın ameliyat olabilirliğini tartıştık. Konsey kararı ile ameliyatına karar verdik. Hastamızın karaciğerinde 3 ayrı kist vardı. Tüm karnı kist ile kaplıydı. 2 tanesinin tamamına çıkardık. Diğerini ise kontrole alarak içini boşalttık. Dünya literatüründe 90 santimetreye ulaşarak tüm karnı dolduran kist görmedik. Ameliyatımız 2 saat sürdü. Hastamızın safra yolları kontrol edildi. Hastamızın durumu gayet iyi. Solunum cihazından bağımsız olarak kendi başına solunum yapabiliyor. Yarın da servise alacağız” dedi.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 6

"KEDİ-KÖPEK KİSTİ, GENELLİKLE TESADÜFEN FARK EDİLİR"

Dr. İsmet Çelik, insan vücudundaki kedi-köpek kistinin genellikle hayvan dışkısı ya da tüketilen gıdalar yoluyla bulaştığını ve tesadüfen fark edilebileceğini belirterek, “Asiye Hanım, çiftçilik yapan bir ev hanımı. Bu yüzden kedi ve köpekle teması söz konusu. Evcil kedi ve köpek baktıkları için böyle bir şeyin olabileceğini düşünememişler. Bu kist 4-5 yıldan daha fazla bir süreçte oluşmuş. Kistin varlığı, kan testiyle, herhangi bir tarama sırasında ortaya çıkar. Herkeste oluşabilir. Karaciğer başta olmak üzere akciğer ve diğer organlara da bulaşabilir. Bu kist, kedi ve köpeklerin dışkısı ve yediği yiyeceklerle bulaşan bir hastalık. Kedi-köpek kisti, genellikle tesadüfen fark edilir. Karaciğere yerleşir. Bu hastamızda da durum öyle olmuş” dedi.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 7

"ALERJİK BİR DURUMDA HASTANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLABİLİR"

Kedi ve köpeklerle temas eden vatandaşlara uyarılarda bulunan Çelik, “En korktuğumuz şey; alerjik bir durumun olması. 90 santimetrelik kist vücuda yayıldığı zaman alerjik bir durumda hastanın ölümüne sebep olabilmesi. Göremediğimiz yayılımlar için tedbir alıyoruz. Kedi ve köpeklerle temas eden insanlar, o hayvanların sağlıklı olup olmadığı, kedi-köpek kistini taşıyıp taşımadığını kontrol etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 8

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 9

Dünya literatürüne giren vaka: Karnı ve karaciğeri kistle kaplıydı! 90 santimetreye ulaşan kedi-köpek kisti çıkarıldı! "Ölümüne sebep olabilir" 10

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alerji karın ağrısı kist Karaciğer‎ evcil hayvan
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