Dünya Netanyahu'yu protesto ederken konuşması Gazze'de dinletildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşma yaptığı sırada birçok ülke temsilcisi salonu terk ederek protestoda bulunmuştu. Netanyahu'nun boş koltuklara yaptığı BM konuşmasının işgal altındaki Gazze'de kurulan hoparlörlerden dinletildi.

BM üyesi ülkelerin lider ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya olan protesto dünya gündemine bomba gibi düştü.

Dünya Netanyahu yu protesto ederken konuşması Gazze de dinletildi 1

SALONU TERK ETTİLER

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de konuşmak için dün ABD'ye geldi. Bugün Netanyahu kürsüde konuşma yaparken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu boş salona konuştu.

Dünya Netanyahu yu protesto ederken konuşması Gazze de dinletildi 2

GAZZE'DE DİNLETİLECEK

Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler’in (BM) 80’inci Genel Kurulu'nda konuşmasının Gazze'deki Filistinlilere çeşitli noktalara kurulacak hoparlörlerden dinletileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

