Dünya’nın manyetik alanı olmasaydı neler değişirdi?

Dünyadan uzaya doğru uzanmakta olan manyetik alan dünyanın manyetik alanı ya da jeomanyetik alan olarak isimlendirilmiştir. Bu manyetik alan dünyanın dönüş eksenini baz almaktadır. Bu şekilde yaklaşık olarak 10 derece kaymış olan bir manyetik dipol olarak ifade edilmektedir. Büyüklüğü ise dünya yüzeyinde 25 ile 65 mikro tesla arasıdır.

Dünyanın manyetik alanı dünyadan uzaya doğru uzanan jeomanyetik bir alandır. Düz bir dikdörtgen mıknatısın aynı açı ile dünyanın merkezine konması şeklinde de düşünülebilmektedir. Kuzey manyetik kutup ve güney manyetik kutup olmak üzere iki farklı manyetik alan bulunmaktadır. Grönland yakınlarında kuzey yarımkürede olan kutup manyetik olarak dünyanın manyetik alanının güney kutbu olarak değerlendirilmektedir.

Kuzey ve güney manyetik kutuplar jeolojik zaman aralıkları arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Ancak bu değişkenlik küçük hızlarla olduğu için genel pusulaların çalışmalarını engelleyecek hareketlerde bulunmamaktadır. Bu sayede pusulalar yön bulmak için kullanılabilmektedir. Belirsiz olan zaman aralıklarında yaklaşık olarak birkaç yüz bin yıl arası dünyanın manyetik alanı yer değiştirebilmektedir. Bu da kuzey ve güney kutupların birbirlerinin yerine geçmesi anlamına gelmektedir.

Dünyadaki manyetik alan dünyayı güneş rüzgarlarından gelen yüklü parçacıklardan korumakla görevlidir. Bu sayede zararlı parçacıklar ozon tabakasını da içinde bulunduran üst atmosfere zarar veremez. Ozon tabakası dünyayı zararlı ultraviyole ışınlardan korumaktadır. İnsanlar on birinci yüzyıldan bu yana yön bulmak için pusulaları günümüzde de navigasyon cihazlarını kullanmaktadır.

Herhangi bir noktada dünyanın manyetik alanı vektör bazında ve üç boyutlu olarak tarif edilebilmektedir. Normal durumlarda pusula yön yani manyetik kuzey alanı bulmak amacı ile kullanılır. Manyetik alanın şiddeti genel olarak gauss cinsinden ölçülmektedir. Ancak daha çok nano tesla cinsinden yazılır. Bu manyetik alanın eğim açısı ise – 90 derece ile 90 derece arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

Dünya sürekli olarak güneşin püskürttüğü rüzgarlara maruz kalan bir gezegendir. Bu rüzgârlardan gelen zararlı etkilere ve parçacıklara karşı dünyayı koruyan dünyanın sahip olduğu manyetik alandır. Manyetik alan bu rüzgarlar dünyaya ulaşmadan dünyanın etrafından akıp gitmesine yarar. Bu rüzgarlar akarken de bir enerji meydana gelir. Meydana gelen bu enerji bazı zamanlarda dünyadan güney ve kuzey ışıkları olarak da izlenebilmektedir.

Her ne kadar bu kuzey ve güney ışıkları hoş görüntülere ve manzaralara sebep olsa dünyada ünlü fotoğrafçıların ve romantiklerin ilgi alanında olsa da bu görüntülerin tadını çıkarabilmek manyetik alanın sağladığı koruma sayesinde mümkün olabilmektedir.

Bir manyetik alanın meydana gelmesi için elektrik akımının olması gereklidir. Hareket eden yüklerin yer değiştirmesi de bir manyetik alanın meydana gelmesine neden olmaktadır. Sıvı demir hareket ettiği zaman bir elektrik akımı meydana gelir. Bu elektrik akımının oluşması da manyetik alanlara yol açar.

Dünyada manyetik alan olmazsa çeşitli ve çok belirgin değişiklikler yaşanır. Bu alanın eksikliği güneşten gelen yüklü parçacıkların atmosfere ulaşarak onu yok etmesine neden olabilir. Atmosfer olmazsa da canlıların yaşaması mümkün olamayacağı için aslında dünyanın manyetik alanının olmaması dünyada yaşamın da sona ermesi anlamına gelmektedir.

Yüklü parçacıklar manyetik alan tarafından tutulduğu için manyetik alanın bulunmaması parçacıkların tutulmaması demektir. Manyetik alanın eksikliği ile ayrıca yapay uydular bozulabilir. Güneş fırtınaları yaşanır ve bu nedenle dünyanın atmosferine çarpan plazma dünyanın atmosferine dağıtılır. Dünya, Mars gezegeni gibi atmosferi seyrek bir gezegen haline dönerdi. Bunlar ile birlikte oksijen ve azot azalır ve canlılar için çeşitli sorunlar meydana gelebilirdi.

