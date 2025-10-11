'Dünya Palyatif Bakım Günü': "Palyatif bakım sadece tedavi değil, bir yaşam felsefesi"

Her yıl 11 Ekim, yaşamın son döneminde olan hastalara destek olan sağlık çalışanlarına dikkat çekmek ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla "Dünya Palyatif Bakım Günü" olarak anılıyor.

"SADECE TEDAVİ DEĞİL; YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSEK TUTMAK"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Uzm. Dr. Serhat Mert Tiril, bu özel gün kapsamında palyatif bakımın önemine ve Türkiye’deki gelişimine dair değerlendirmelerde bulundu. Dr. Tiril, palyatif bakımın yalnızca bir tıbbi yaklaşım değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesi olduğunu belirterek, "Palyatif bakımın amacı, hastalığın son döneminde olan hastalara sadece tedavi değil; yaşam kalitesini yüksek tutmak, ağrılarını ve kaygılarını azaltmayı hedeflemektir. Kısacası hastayı tedavi edemediğimiz noktada bile ona iyi gelebilmenin en insani yoludur" dedi.

"BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Dr. Tiril, palyatif bakımın yalnızca hastayı değil, hasta yakınlarını da içine alan bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Çünkü ağır hastalık yalnızca bedeni değil, aynı zamanda aile ilişkilerini, duyguları ve sosyal hayatı da etkileyen bir süreç. Bu nedenle palyatif bakım sürecinde doktor, hemşire, psikolog, sosyal bakım uzmanı, beslenme uzmanı gibi birçok profesyonel birlikte çalışmakta. Böylelikle hastaya hem tıbbi hem de psikososyal anlamda bütüncül bir yaklaşım sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"TOPLUMUN DA BU KONUDA BİLİNÇLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl milyonlarca insanın palyatif bakıma ihtiyaç duyduğunu, ancak bu hizmete erişimin hâlâ zor olduğunu belirten Tiril, Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı öncülüğünde bu alanda önemli gelişmeler yaşandığını söyleyerek, "Ülkemizde palyatif bakım merkezlerinin sayısı giderek artmakta. Böylece hem hastaların yaşam kalitesini korumayı hem de ailelerin yükünü azaltmayı hedefliyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak palyatif bakımı bir hastaya dokunmanın en iyi insani yolu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiril, yaşamın son döneminde bile olsa hastalara gösterilen tutumun önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Toplumun da bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Yaşamın son döneminde dahi olsa, hastaya onurlu, şefkatli ve saygılı bir yaklaşım sergilenmesi gerekiyor. Bu süreçlerde görev alan tüm sağlık çalışanlarına, hasta yakınlarına ve gönüllülere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

"SAĞLIK BAKANLIĞI DA BU KONUDA BİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Palyatif bakım sürecinin sadece kanser hastaları değil, yatağa bağımlı hale gelmiş bakıma muhtaç tüm hastaları kapsadığını belirten Tiril, Sağlık Bakanlığı’nın bu alandaki desteğinin önemine değinerek, "Genel olarak yaşamının son döneminde olan hastalar, bizim palyatif bakım hastalarımızı oluşturuyor. Hastanelerdeki palyatif bakım merkezlerinin sayısı artarken, bu hizmete ihtiyaç duyan hastaların tespitiyle birlikte ekipler oluşturuluyor. Sağlık Bakanlığı da bu konuda bize destek olmaya devam ediyor" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır