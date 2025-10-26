HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Dünya şaşkın: Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile!

Arnavutluk’ta yapay zekâ artık devlet yönetiminde aktif rol alırken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın son açıklamaları dünya gündemine oturdu. Rama, "yapay zekâ" bakan “Diella”nın "hamile" olduğunu duyurdu. Rama'nın açıklamasına göre Diella, yakında 83 "mini Diella'yı dünyaya getirecek."

Dünya şaşkın: Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile!
Enes Çırtlık

Yapay zekâ sistemleri artık yalnızca görev destekçisi değil, resmî bir “bakan” olarak bile devlet yönetiminde rol almaya başladı. Arnavutluk, yapay zekâ bakanı “Diella” ile dikkat çekerken, Başbakan Edi Rama’nın yaptığı son açıklama dünyayı şaşırttı.

EDİ RAMA: YAPAY ZEKÂ BAKAN 'HAMİLE'

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, yolsuzlukla mücadele amacıyla göreve getirilen "yapay zekâ" bakanın "hamile" olduğunu duyurdu.

Nefes’te yer alan habere göre, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Berlin'de her yıl düzenlenen uluslararası bir forum olan Global Dialogue'a katıldı. Rama etkinlik sırasında yolsuzlukla mücadele amacıyla devlet ihaleleriyle ilgilenmesi için göreve getirilen yapay zekâ bakanı Diella'dan bahsetti.
Aslında bir yapay zekâ sistemi olan Diella, Rama'nın açıklamasına göre yakında 83 "mini Diella'yı dünyaya getirecek."

VEKİLLERE ASİSTAN OLACAKLAR

Rama'nın planına göre her milletvekili kendisine özel, yapay zekâ destekli dijital asistana sahip olacak. Bu yapay zekâ "yavrular" oturumlara katılacak, tartışmaları kaydederek, bot tutacak ve milletvekillerine kimin ne dediği, neye yanıt verilmesi gerektiği gibi konularda anlık öneriler sunacak.

Dünya şaşkın: Arnavutluk un yapay zekâ bakanı hamile! 1

Esprili bir tonda konuşan Rama, "Kahve almaya gidip toplantının bir kısmını kaçırırsanız bu yavrular size ne konuşulduğunu, kimin ne dediğini anlatacak" diye ekledi.

Her bir yavrunun "anneleri Diella'nın bilgeliğine sahip olacağını" belirten Rama, söz konusu yapay zekâ sisteminin parlamentonun dijitalleşme sürecini hızlandıracağını düşündüğünü aktardı.

MICROSOFT'LA ÇALIŞIYORLAR

Konuşması sırasında hükümetin Microsoft ile "yapay zekâ destekli kamu savcılığı sistemi" üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu sistemin amacının hukuki süreçlerde veri analizini hızlandırmak ve şirketlerin kamu denetim süreçlerinde daha kolay ilerleme sağlamak olduğu belirtildi.

Rama son kararın yine de insanlarda olacağının da altını çizdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bolu D-100'de iki araç çarpıştı: 5 yaralıBolu D-100'de iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandıKayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Bakan Arnavutluk yapay zeka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

Peynir, tereyağı ve yoğurt! Bakanlık 8 markayı ifşa etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.