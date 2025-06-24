Dünya Trump'ın ezberbozan Çin ifadeleri! İran'da rejim değişikliği olacak mı? Net şekilde yanıtladı...

Sky News'te yer alan habere göre, NATO Zirvesine katılmak üzere yola çıkan Trump, Air Force One da gazetecilere açıklama yaptı. Birçok farklı konu hakkında önemli değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasındaki önemli satır başları haberimizde...

'İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KAOSA YOL AÇAR'

Trump, İran'da "rejim değişikliği" görmek istemediğini belirtip, değişikliğin kaosa neden olacağını söyledi.

NATO Antlaşması'nın ortak savunma taahhüdü içeren 5. Maddesine ilişkin Trump, bu maddenin birçok "tanımı" yapıldığını belirterek "Oraya gittiğimde size tam bir tanım vereceğim. Bunu şu an bir uçakta yapmak istemiyorum." dedi.

"ÇİN, İRAN'DAN PETROL ALMAYA DEVAM EDEBİLİR"

ABD Başkanı Trump, Çin ve İran ilişkilerine dair de açıklamalarda bulundu. Trump, "Çin İran'dan petrol almaya devam edebilir, ileride bizden de bol bol alişveriş yapacaklar" dedi.

"UMARIM NATO'DA ÇOK ŞEY BAŞARIRIM"

Trump, NATO'da "müşterek sisteme sahip olunarak daha güçlü barışa sahip olunacağını" söyleyerek, "NATO'ya gittiğimde, tüm bunlara ilk başladığımda yoksullardı. Çok uzun zaman önce gibi geliyor, 9 yıl önceydi değil mi? Ama yoksullardı ve hemen bunu anladım. 'Yoksulsunuz' dedim." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, bu konuda ülkelere "NATO için ödemelerini yapmaları gerektiğini ve şimdi ödeme yapıldığını" savundu.

Trump ayrıca yarın düzenlenecek NATO toplantısı için de "Umarım nato'da çok şey başarırım. Avrupalı arkadaşlarımı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"PUTİN, İRAN KONUSUNDA YARDIM TEKLİF ETTİ"

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin de Moskova ile bir anlaşmaya varmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) Vladimir beni aradı. 'Sana İran konusunda yardım edebilir miyim?' dedi. Ben, 'Hayır' dedim. 'İran hakkında yardıma ihtiyacım yok. Senin hakkında yardıma ihtiyacım var' dedim. Umarım Rusya ile yakında bir anlaşmaya varabiliriz."

"FİYATLARI İNDİRİN"

Başkan Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından petrol fiyatının 10 dolara düştüğüne işaret ederek "Bir açıklama yaptım. Fiyatları indirin, çünkü enerji fiyatları düştüğünde pek çok kişi harekete geçebilir ve daha az çatışma yaşanır." dedi.

Trump, tüm çatışmalar sona erene dek fiyatları düşük tutmaya devam edeceklerini aktardı.

Öte yandan eski ABD Başkan Joe Biden'ı da hedef alan Trump, Biden'ın "otomatik imza cihazı (auto pen)" kullanmasını "beceriksizlik" olarak niteledi.

ABD Başkanı Trump, İran yönetiminin ülkenin gelişmesine engel olduğunu savunarak, "İran'da bir rejim değişikliği" fikrine sıcak baktığı mesajını vermişti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır