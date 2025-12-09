HABER

Dünya turuna çıkan gemide salgın hızla yayıldı: 'Kaburga kıran virüs' alarmı!

Hamburg’dan dünya turuna çıkan yolcu gemisinde 'kaburga kıran virüs' paniği yaşanıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), gemide kısa sürede en az 100 kişiyi etkileyen norovirüs salgını tespit edildiğini açıkladı. Şiddetli kusma ve ishalle seyreden virüsün bazı yolcularda kaburga çatlaklarına yol açtığı belirtildi. Detaylar haberimizde...

Sedef Karatay

Almanya bandıralı yolcu gemisinde ortaya çıkan ve halk arasında 'kaburga kıran virüs' olarak bilinen norovirüs salgını kısa sürede en az 100 kişiye bulaştı. CDC’nin (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) açıklamasına göre, 2.007 yolcu ile 640 mürettebattan 95 yolcu ve 6 personel enfekte oldu.

"KABURGA KIRAN VİRÜS"

Yetkililer, norovirüsün klasik belirtileri arasında ishal ve kusma bulunduğunu, ancak bazı vakalarda kusmanın şiddetinin kaburga çatlaklarına yol açtığını ifade ediyor. Bu nedenle virüs, halk arasında "kaburga kıran virüs" olarak anılıyor.

DÜNYA TURUNDA BİRÇOK ÜLKEYE UĞRADI

Gemi, 10 Kasım’da Hamburg’dan 133 günlük dünya turuna çıktı. Yolculuk boyunca İngiltere, Kanada, ABD, Meksika, Panama, Japonya, Tayvan, Singapur, Tayland ve Güney Afrika gibi pek çok ülkeye uğradı.

Cruise Mapper verilerine göre gemi, 10–28 Kasım arasında Boston, New York, Charleston ve Miami limanlarına yanaştı. Gemi şu sıralar Kosta Rika açıklarında bulunuyor.

SIKI HİJYEN ÖNLEMLERİ DEVREDE

CDC’nin alarm vermesinin ardından gemide dezenfeksiyon çalışmaları artırıldı, semptom gösteren yolculardan dışkı örnekleri alındı ve hastalar izole edildi.

Gemi, kış aylarında artış gösteren mevsimsel hastalıklar nedeniyle ek hijyen protokollerinin uygulandığını ve vaka sayılarında düşüş eğilimi görüldüğünü belirtti.

2025’TE 21. GEMİ KAYNAKLI SALGIN

CDC kayıtlarına göre bu olay, 2025 yılında bildirilen 21. gemi kaynaklı gastrointestinal salgın oldu. Bunlardan 16’sının norovirüs kaynaklı olduğu açıklandı.

VAKA SAYILARI ERKEN ARTIŞTA

Uzmanlar, özellikle yılbaşı sonrası artış gösteren norovirüsün bu yıl normalden daha erken yükselişe geçtiğini söyledi.

CDC’nin 22 Kasım haftası verilerine göre yapılan testlerin yüzde 12,5’i pozitif çıktı. Bu oran sadece iki hafta içinde yaklaşık yüzde 25 artış anlamına geliyor.

ABD’DE SALGIN SAYISI GEÇEN YILIN İKİ KATINDAN FAZLA

ABD genelinde 1 Ağustos–13 Kasım arasında 153 norovirüs salgını kaydedildi. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 69’du.

KOLAY YAYILIYOR, ETKİSİ AĞIR OLABİLİYOR

Norovirüs; enfekte kişilerin kusmuk ya da dışkısıyla temas eden yüzeyler, ortak kullanılan eşyalar ve kirli gıdalar yoluyla hızla yayılıyor. Her yıl yaklaşık 21 milyon Amerikalıyı etkileyen virüs, özellikle yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

BELİRTİLER VE KARIŞAN HASTALIKLAR

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 12–48 saat sonra başlıyor. Şiddetli kusma ve ishal, hızlı sıvı kaybıyla birlikte ciddi dehidrasyona neden olabiliyor. Bu durum tansiyon düşüklüğü, organlara yetersiz kan akışı ve nöbetlere kadar ilerleyebiliyor.

Bazı semptomlar COVID-19 ile karıştırılabiliyor; her iki hastalık da ateş, halsizlik ve baş ağrısına yol açabiliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI: SABUN VE SU

El dezenfektanlarının norovirüs üzerinde tek başına etkili olmadığını belirten uzmanlar, sık sık sabun ve suyla el yıkamanın bulaşmayı önlemede en önemli adım olduğunu vurguladılar.

