Dünya ve NATO alarm durumunda! Rusya-Ukrayna savaşında bir ilk: Bir ülke Rusya'yı vurdu...

3 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında dünyayı ayağa kaldıran bir gelişme yaşandı. Rus İHA'larının Polonya hava sahasını ihlal etmesine Varşova cephesi çok sert yanıt verdi. 'Saldırı' olarak nitelenen olay sonrası Rus İHA'larını vuran Polonya'ya Rusya'dan yanıt gecikmedi. Polonya'yı vuran Rusya'ya karşı NATO alarma geçerken ABD'den de sert bir yanıt geldi. İşte detaylar!

Yıllardan bu yana küresel siyasetin yönünü tayin eden Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan yeni gelişme sonrası NATO ve tüm dünya ayakta! Yıllardır süren savaşa ilk kez üçüncü bir ülke dahil oldu. Rusya'nın İHA'larını düşüren Polonya Kremlin tarafından vuruldu.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA BİR İLK!

Varşova hükümeti, Rus İHA'sının sınır ihlalini doğrudan saldırı olarak niteledi. Ukrayna'nın doğu sınırındaki komşu Polonya, hem Rusya'yla çalkantılı bir geçmişe sahip, hem de Ukrayna'nın finansörlerinden biri.

Polonya ordusu, Rus saldırıları sırasında birçok insansız hava aracının defalarca ülke sınırını geçtiğini bildirdi.

Radarlar 10’dan fazla cismi izledi ve tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Polonya ordusu, yaptığı açıklamada “Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları vuruldu. Bu cisimlerin olası enkazlarını bulmak için arama çalışmaları sürüyor” denildi. Şu ana kadar enkazlardan birinin bulunduğu aktarıldı.

NATO TEYAKKUZDA

Bu esnada Polonya Başbakanı Donald Tusk operasyonların sürdüğünü ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile sürekli temas halinde olduğunu açıkladı. Hükümet sabah erken saatlerde olağanüstü bakanlar kurulu toplantısı kararı aldı.

HAVALİMANLARI KAPATILDI, POLONYA ALARMDA!

Varşova’daki Chopin Havalimanı askeri hareketlilik nedeniyle hava sahasını kapattığını açıkladı. Halkın evlerinde kalması istendi, Podlaskie, Mazowieckie ve Lublin bölgelerinin risk altında olduğu açıklandı.

Uçuş takip verilerine göre sabah erken saatlerde buraya inecek uçaklar Katowice, Wroclaw ve Poznan’a yönlendirildi.

ABD Federal Havacılık Dairesi, Chopin’in yanı sıra Ukrayna’ya hem yolcu hem silah transferlerinde kilit nokta olan Rzeszow–Jasionka dahil dört havalimanının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Ukrayna hava kuvvetleri de ülkenin batısındaki Volyn ve Lviv dahil pek çok bölgenin gece boyunca hava saldırısı alarmı altında olduğunu duyurdu.

ABD: "SAVAŞ BAŞLATACAK BİR EYLEM"

ABD’de Demokrat senatör Dick Durbin Rusya’nın NATO hava sahasını ihlallerini “Putin’in kararlılığımızı sınadığına dair açık bir işaret” olarak değerlendirdi.

Cumhuriyetçi temsilci Joe Wilson ise Rusya’nın “NATO müttefiki Polonya’ya saldırdığını” belirterek bunu “savaş başlatacak bir eylem” olarak niteledi. Wilson, ABD Başkanı Donald Trump’a Rusya’yı iflasa sürükleyecek yaptırımlar uygulama çağrısı yaptı.

Trump ise geçtiğimiz günlerde Moskova’ya yönelik ikinci aşama yaptırımlara hazır olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği de Washington’da ortak adımlar için temaslarda bulunurken Polonya, Belarus sınırını Rusya’nın öncülük ettiği tatbikatlar nedeniyle kapatma kararı aldı.

Kaynak: İHA-AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

