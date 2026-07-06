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Dünya'ya düşme tehlikesi olan teleskop için operasyon başlatıldı

NASA’nın Swift Gözlemevi Dünya’ya düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken, teleskoba müdahale etmek üzere kurtarma operasyonu başlatıldı.

Dünya'ya düşme tehlikesi olan teleskop için operasyon başlatıldı

Dünya'ya düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan NASA teleskobu için başlatılan kurtarma operasyonu kapsamında uzay aracı yörüngeye fırlatıldı.

LINK UZAY ARACI YÖRÜNGEYE GÖNDERİLDİ

Savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla Marshall Adaları'ndan yola çıktı.

Dünya ya düşme tehlikesi olan teleskop için operasyon başlatıldı 1

LINK UZAY ARACI NE YAPACAK?

Link'in, yaklaşık bir ay içinde Güneş fırtınaları sebebiyle beklenenden daha hızlı alçalan Swift'e ulaşması öngörülüyor.

NASA, Link uzay aracının, 2004'te fırlatılan Swift'i yakalayıp yörüngesinde yükseltmesini planlıyor.

Dünya ya düşme tehlikesi olan teleskop için operasyon başlatıldı 2

GÖZLEMLER EN GEÇ EYLÜLE KADAR ASKIDA KALABİLİR

Teleskobun yörüngesinin mümkün olduğunca uzun süre korunması amacıyla gözlemler askıya alındı. Swift'in eylüle kadar yeniden faaliyete geçeceği tahmin ediliyor.

1,4 ton ağırlığındaki Swift, Dünya'nın 360 kilometre üzerinde yörüngede bulunuyor.

Link uzay aracının, iticilerini ateşleyip Swift'i 240 kilometre daha yukarıya taşımak amacıyla hareket ettirmesi planlanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya NASA teleskop
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