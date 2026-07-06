Trump'ın Ankara'da kalacağı otelde yok yok! Başkanlık suiti... Zırhlı camlar, duvarlar

Yarın başlayacak olan NATO Zirvesi öncesinde Ankara'da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken,ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otel çevresinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

TOGG LİMUZİNLERİ İLK KEZ

Zirvenin ulaşımında görev yapacak yerli ve milli TOGG limuzinler de ilk kez uluslararası bir organizasyon için hazır bekliyor.

TRUMP'IN KALACAĞI OTEL GÖRÜNTÜLENDİ

Peki Trump'ın kalacağı otelin çevresinde neler oluyor, otelin ne gibi özellikleri var? İşte detaylar...

TRUMP'IN ÖNDEN HELİKOPTERİ VE ARACI GELDİ

TGRT Haber'de yer alan habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'tan önce Ankara'ya iki arabası geldi. Trump'ın Türkiye'de kullanacağı helikopter de demonte şekilde Türkiye'ye getirildi. Yarın saat 14.00'te de ABD Başkanı'nın Ankara'ya gelmesi bekleniyor.

CAMLAR KURŞUN GEÇİRMEZ, DUVARLA BOMBALI SALDIRILARA DAYANIKLI

ABD Başkanı'nın kalacaı otel de görüntülendi. Otelde Trump'ın 190 metrekarelik başkanlık süitinde kalacağı ve odanın camlarının kurşun geçirmez olduğu duvarların ise bombalı saldırılara dayanıklı şekilde inşa edildiği öğrenildi.

Ayrıca otel gizli servis tarafından korunacak.