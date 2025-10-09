HABER

Dünyaca ünlü grup İstanbul’da ilk kez konser verecek

Klasik gitar yorumlarıyla tanınan dünyaca ünlü İtalyan gitar dörtlüsü "40 Fingers", 22 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda ilk kez konser verecek.

2000’li yıllarda kurulan "40 Fingers", Andrea Vittori, Emanuele Grafitti, Matteo Brenci ve Enrico Maria Milanesi’den oluşuyor. Klasik müzikten rock’a, film müziklerinden popüler parçalara uzanan geniş bir repertuvara sahip olan dörtlü, "fingerpicking" tekniğindeki ustalıklarıyla tanınıyor. Grubun "Sound of Silence", "Bohemian Rhapsody", "Libertango", "Game of Thrones Theme" ve "Hotel California" gibi birçok ikonik parçaya yaptığı düzenlemeler, YouTube’da 350 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Kariyerleri boyunca Andrea Bocelli, Matteo Bocelli ve The Police grubundan Andy Summers gibi uluslararası sanatçılarla da işbirlikleri yapan "40 Fingers", sahne enerjileri ve teknik ustalıklarıyla dikkati çekiyor. StagePass organizasyonuyla gerçekleşecek konserin biletleri, Türkiye’nin lider biletleme platformu Biletinial üzerinden satışa sunuldu. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

