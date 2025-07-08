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Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı

Avrupa Birliği'nce tescillenerek adını dünyaya duyuran Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı. Kadın işçiler güneş altında çalışarak sarımsakları tarlalardan topluyor.

Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağında hasat dönemi başladı

Lezzeti ve içerdiği selenyum oranıyla dünyada ün kazanan Taşköprü sarımsağının tarlalardan toplanması için yoğun mesai harcanıyor. Kastamonu'da 5 bin ailenin geçim kaynağı olan Taşköprü sarımsağı, bu yıl yaklaşık 25 bin dekar alanda yetiştirilirken, 30 bin ton rekolte bekleniyor. Taşköprü ilçesinde başlayan hasatta bin 200 lira yevmiyeyle çalışan kadın işçiler, büyük emekle sarımsakları topraktan söküyor. Hasadın yaklaşık 20 gün devam etmesi bekleniyor.

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda ise küçük boy sarımsak 90, orta boy 140-160, büyük boy 160-200, duble sarımsak ise 200-230 lira aralığında alıcı buluyor.

"HEM KALİTE HEM DE VERİM AÇISINDAN ÇOK GÜZEL SONUÇLAR ALDIK"

Bu yıl rekoltenin geçen yıla göre iyi olduğuna dikkat çeken üretici Metin Kabadayı, "Bu yıl da doğal yöntemlerle üretim yaptık. Ünümüzü yetiştirirken ne gereksiz gübre ne de gereksiz ilaç kullandık. Sonuç ortada, iri dişli, aroması yoğun, raf ömrü uzun gerçek Taşköprü sarımsağımızı hasat ediyoruz. Bu hasat sadece bir ürünü toplamak değil, aynı zamanda emeğin, sabrın ve toprağa olan sadakatin karşılığını almak demek. İnşallah ülkemizin dört yanındaki sofralarda bizim sarımsağımız olacak. Bu yıl ilkbahar yağışlarının iyi olmasıyla hem kalite hem de verim açısından çok güzel sonuçlar aldık. Tarlamızda yetişen her diş sarımsak, ilçemizin havasını, suyunu ve emeğimizi taşır" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
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