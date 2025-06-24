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Dünyada 5 yıldır kullanılıyordu! Kamu hastanelerinde ilk defa uygulandı: ‘Elektriksel ablasyon’ yöntemi nedir?

Eskişehir’de yaşayan evli ve iki çocuk annesi 69 yaşındaki Zeynep Çiçek, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle başvurduğu Eskişehir Şehir Hastanesi’nde uygulanan ‘elektriksel ablasyon’ yöntemiyle sağlığına kavuştu. Türkiye’de kamu hastanelerinde ilk kez bu merkezde uygulandığı belirtilen yöntemle, hastanın kalbindeki ritim bozukluğuna yol açan küçük bir doku başarıyla yok edildi.

Dünyada 5 yıldır kullanılıyordu! Kamu hastanelerinde ilk defa uygulandı: ‘Elektriksel ablasyon’ yöntemi nedir?

Kentte yaşayan Zeynep Çiçek, nefes darlığı ve kalp çarpıntısı şikayetleriyle Eskişehir Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Kontrollerinin ardından Çiçek’in kalbinde ritim bozukluğu olduğu tespit edildi.

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‘ELEKTRİKSEL ABLASYON’ YÖNTEMİ

Hastanede ‘elektriksel ablasyon’ yöntemini kullanılırken, hastanın kasık bölgesinden yapılan işlemle yaklaşık 1 saat süren ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Çiçek, 3 gün sonra taburcu edildi. Ameliyatın ardından sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade eden Çiçek, “Çarpıntı ve nefes almada sıkıntım oluyordu. Doktorumuz Mehmet Hoca, teyzemin kızını ameliyat etmişti. Onun tavsiyesi üzerine geldim. Şu an Allah’a şükür eskiye nazaran iyiyim. Ameliyat yeni olduğu için arada bir azıcık bir ağrıma oluyor ama o kadar büyük değil” dedi.

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DÜNYADA 5 YILDIR KULLANILIYOR

Operasyonu gerçekleştiren Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Doç. Dr. Mehmet Özgeyik, elektriksel ablasyon tedavisinin dünya genelinde 5 yıldır kullanıldığını söyledi.

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Kalpteki ritim bozukluğunda yaygın tedavinin hastalığa sebep olan dokuları yakma ya da dondurma gibi yöntemler olduğunu ifade eden Doç. Dr. Özgeyik, elektriksel ablasyonun daha kısa ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ifade etti.

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"BU TEKNOLOJİ DÜNYADA YENİ YENİ UYGULANMAYA BAŞLADI"

Bu ameliyat yönteminin Türkiye’de bir kamu hastanesinde ilk kez uygulandığını kaydeden Özgeyik, “Hastamız, uzun zamandır olan ritim bozukluğu şikayetiyle bize başvurdu. Nefes darlığı ve çarpıntı gibi çeşitli semptomları mevcuttu. Uygun tedavi sonrası hastamızın şikayetleri hala devam ettiği için ‘ablasyon’ dediğimiz işlemi planladık. Yeni sistemle Türkiye’de ilk kez uygulanması yeni başlamış olan ve kamu hastanelerinde ilk kez uygulanan elektriksel yöntemle ablasyon dediğimiz işlemi uyguladık. Bu teknoloji dünyada yeni yeni uygulanmaya başladı ama 4-5 yıldır mevcut olarak var. Fakat ülkemize yeni giriş yapmaya başladı. Hastanemizde ilk kez uygulandı ve özellikle Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu hastanelerinde Türkiye’de ilk uygulanan merkez burası oldu. Yapılan işlem aşağı yukarı 1 saat sürdü. İşlem sırasında hastamızın ritmi normale döndü, bu bizim en çok sevindiğimiz durumdu. Kendisi de şikayetlerinin azaldığını belirtiyor” ifadelerini kullandı.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kalp çarpıntısı nefes darlığı Eskişehir devlet hastanesi
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