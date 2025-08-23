Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi!

Tıpta çığır açan bir gelişme yaşandı. Avustralyalı bilim insanları insan derisine en yakın modeli geliştirdi. Damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındıran bu deri, cilt hastalıklarının tedavisinde etkili olabilir.

ÇIĞIR AÇAN GELİŞME

Bilim insanları, Avustralya'da gerçek insan derisine en yakın modeli laboratuvar ortamında geliştirdi. Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyada ilk kez damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini içeren bir deri modeli üretti.

KÖK HÜCRELERDEN DERİYE

Araştırma ekibi, insan cilt hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek "deriye benzer bir organ" oluşturdu. Bu modele entegre edilen küçük kan damarları sayesinde, kendi dolaşım sistemine sahip çok katmanlı bir deri dokusu elde edildi.

ÇOK YÖNLÜ MODEL

Dr. Abbas Shafiee liderliğindeki çalışma, önceki modellerin yalnızca deri yüzeyini taklit edebildiğini, ancak yeni modelin kıl folikülleri, sinir hücreleri, pigmentasyon, bağışıklık sistemi ve kan dolaşımıyla gerçek insan derisine en yakın yapı olduğunu vurguladı.

CİLT HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Shafiee, bu modelin sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının daha iyi incelenmesini sağlayacağını, yeni tedavilerin test edilebileceğini ve yanık ile yara iyileşmesinde önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini belirtti.

Bilimsel Yayın

Araştırmanın sonuçları, tıp dergisinde yayımlandı.