HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi!

Avustralyalı bilim insanları, laboratuvar ortamında gerçek insan derisine en yakın modeli geliştirerek tıpta çığır açtı. Damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındıran bu yenilikçi model, cilt hastalıklarının tedavisinde ve yara iyileşmesinde devrim yaratabilir. Detaylar haberimizde…

Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi!
Sedef Karatay

Tıpta çığır açan bir gelişme yaşandı. Avustralyalı bilim insanları insan derisine en yakın modeli geliştirdi. Damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini barındıran bu deri, cilt hastalıklarının tedavisinde etkili olabilir.

Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi! 1

ÇIĞIR AÇAN GELİŞME

Bilim insanları, Avustralya'da gerçek insan derisine en yakın modeli laboratuvar ortamında geliştirdi. Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, dünyada ilk kez damar, sinir, kıl folikülü ve bağışıklık hücrelerini içeren bir deri modeli üretti.

KÖK HÜCRELERDEN DERİYE

Araştırma ekibi, insan cilt hücrelerini kök hücrelere dönüştürerek "deriye benzer bir organ" oluşturdu. Bu modele entegre edilen küçük kan damarları sayesinde, kendi dolaşım sistemine sahip çok katmanlı bir deri dokusu elde edildi.

Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi! 2

ÇOK YÖNLÜ MODEL

Dr. Abbas Shafiee liderliğindeki çalışma, önceki modellerin yalnızca deri yüzeyini taklit edebildiğini, ancak yeni modelin kıl folikülleri, sinir hücreleri, pigmentasyon, bağışıklık sistemi ve kan dolaşımıyla gerçek insan derisine en yakın yapı olduğunu vurguladı.

Dünyada ilk: Kan dolaşımı olan insan derisi üretildi! 3

CİLT HASTALIKLARININ TEDAVİSİNDE ETKİLİ

Shafiee, bu modelin sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarının daha iyi incelenmesini sağlayacağını, yeni tedavilerin test edilebileceğini ve yanık ile yara iyileşmesinde önemli ilerlemeler kaydedilebileceğini belirtti.
Bilimsel Yayın

Araştırmanın sonuçları, tıp dergisinde yayımlandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi: ibadete kapatıldı!Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi: ibadete kapatıldı!
Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Anahtar Kelimeler:
egzama Deri kök hücre bilimsel araştırma cilt sağlığı sedef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Piyasaların konuştuğu zirve! Borsa ve dolar ne olacak?

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın taciz mesajlarını ifşa etti! ''Evli ve ünlü diye...''

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Sahte diplomalı imamdan ‘pes’ dedirten savunma! Eski eşini suçladı…

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Antalya'da korkunç olay! Oda Başkanı kavgayı ayıramayınca dehşet saçtı...

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yer: Samsun! Kaporasın geri isteyince ortalık karıştı: Korkunç anlar kamerada

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

Yolcu otobüsünde feci ölüm...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.