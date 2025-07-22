HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir...

Nadir görülen ve ölümcül bir genetik hastalığa yakalanan 8 yaşındaki bir çocuk, mitokondriyi etkileyen HPDL gen mutasyonuyla mücadele ederken, dünyada ilk kez uygulanan deneysel bir tedaviyle mucizevi bir iyileşme gösterdi. Sadece aylar içinde koşma yeteneğini kaybedip tekerlekli sandalye tavsiyesi alan çocuk, başlatılan yenilikçi tedaviyle yeniden yürümeye başladı. Detaylar haberimizde…

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir...
Sedef Karatay

Nadir ve ölümcül bir genetik hastalığa yakalanan 8 yaşındaki bir çocuk, mitokondriyi etkileyen HPDL gen mutasyonuyla mücadele ediyordu. Ağustos 2023’te futbol oynayan bu çocuk, sadece birkaç ay içinde istemsiz kas kasılmaları, hareket kaybı ve sık düşmelerle karşı karşıya kaldı.

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir... 1

Kasım 2023’te tekerlekli sandalye önerilecek kadar kötüleşen durumu, ailesini umutsuzluğa sürükledi. Genetik testler, çocuğun HPDL genindeki iki mutant kopyadan kaynaklanan ve mitokondrilerin enerji üretiminde kritik bir rol oynayan koenzim Q10’un üretimini engelleyen bir eksiklik taşıdığını doğruladı.

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir... 2

DENEYSEL TEDAVİ UMUDU YEŞERTTİ

NYU Langone Health’te çocuk nöroloğu Dr. Claire Miller liderliğinde, Gıda ve İlaç Dairesi’nin özel izniyle çocuğa daha önce insanlarda hiç denenmemiş bir deneysel tedavi uygulandı. Tedavi, HPDL eksikliğini atlatarak CoQ10 üretimini destekleyen bir molekül içeriyor.

Sonuçlar çarpıcıydı: Bir ay içinde çocuk, Central Park’ta yarım milden fazla yürüyebildi. Bugün ise 6 kilometre yürüyüşlere katılıyor ve go-kart kullanabiliyor. Ailesi, “Küçük gelişmeler bile büyük anlam taşıyor,” diyerek tedavinin umut verici etkilerini vurguladı.

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir... 3

BİLİMSEL BAŞARI

Tedavinin temeli, Tıp Fakültesi’nde Dr. Michael Pacold’un laboratuvarında yapılan fare deneylerine dayanıyor. Dergide 9 Temmuz 2025’te yayımlanan bir makale, HPDL proteininin CoQ10 üretimindeki kritik rolünü ve farelerde test edilen 4-HMA ve 4-HB moleküllerinin başarısını detaylandırıyor. Genetiği değiştirilmiş farelerde nöbetleri önleyen ve yaşam süresini uzatan bu tedavi, insanlarda da umut vaat ediyor. Dr. Pacold, CoQ10’un beyne ulaşımındaki zorlukları aşmak için yeni yollar arandığını belirtti.

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir... 4

GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ SONUÇLAR

Çocuğun tedavisi, yan etkisiz bir şekilde günlük oral ilaçla devam ediyor. Tıbbi ekip, bu tedaviyi HPDL eksikliği olan diğer hastalarda ve CoQ10 eksikliğiyle ilişkili rahatsızlıklarda test etmeyi planlıyor. Aile, “Bu tedavi, çocuğumuza daha iyi bir yaşam şansı verdi,” diyerek minnettarlıklarını ifade etti.

Dünyada ilk kez uygulandı: Nadir ve ölümcül genetik hastalığın tedavisi bulundu! Bilim dünyasında dönüm noktası olabilir... 5

Dr. Miller, hayvan modellerinin insanlara her zaman tam uyum sağlamayabileceğini belirtse de, bu vaka bilim dünyasında bir dönüm noktası olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Kurum paylaştı: “Bir yandan afet konutlarını bitiriyoruz bir yandan sosyal konut üretmeye devam ediyoruz”Bakan Kurum paylaştı: “Bir yandan afet konutlarını bitiriyoruz bir yandan sosyal konut üretmeye devam ediyoruz”
Yer: Düzce! Yeni keşfedildi, ibadet alanıymış… Kazdıkça tarih çıkıyorYer: Düzce! Yeni keşfedildi, ibadet alanıymış… Kazdıkça tarih çıkıyor

Anahtar Kelimeler:
genetik ABD Amerika Birleşik Devletleri tekerlekli sandalye hastalık bilimsel araştırma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Eski Merkez Bankası Başkanı hakkında dolandırıcılık iddiası! Milyonlarca lira...

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Kazancını dolara yatırdı! Net tutarı karısı biliyormuş... Mal varlığı gündemde

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Sarıyer'de genç kadın doktorun sır ölümü: Nikahına gün sayıyordu!

Yangın bölgesinde şüpheli hareket! Üzerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

Yangın bölgesinde şüpheli hareket! Üzerinden çıkanlar 'pes' dedirtti

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Kabus! Bilecik tarihinin en büyük yangını... Anonslar yapıldı, köyler boşaltıldı: Kilometrelerce kuyruk oluştu

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.