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Dünyadaki en şaşırtıcı 7 doğa olayı ve gizemli sebepleri

Keşfedilmiş olan milyonlarca ve belki henüz keşfedilmemiş olan birçok canlı türüne ev sahipliği yapan evrende yaşamın meydana gelmesini sağlayan ve her birinin ayrı görevi bulunan birçok oluşum bulunmaktadır. Bilim insanlarının hâlâ araştırdığı bu durumlar bazen doğada ilginç olarak tanımlanan, gizemli kabul edilen olayların yaşanmasına da neden olabilmektedir.

Dünyadaki en şaşırtıcı 7 doğa olayı ve gizemli sebepleri
Ferhan Petek

Dünya gezegeninin çeşitli bölgelerinde türlü türlü canlıya ev sahipliği yapan, yeryüzünde yaşanan ve enteresan olarak tanımlanan birçok olayın olduğu bilinmektedir. Bazıları çeşitli uzmanlar ve araştırmacılar tarafından meydana çıkartılmışsa da bazılarının hâlâ gizemini koruduğuna inanılmaktadır. Kendiliğinden gelişmiş olan bazı doğal oluşumlar bu gizemli olaylara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bilim insanları tüm bu oluşumların ya da gizemli kabul edilen olayların bilimsel bir açıklamasını yapmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Duyulduğunda ve görüldüğünde ilginç ya da gizemli olarak tanımlanan birçok olay ya da oluşum vardır. Bazıları şehir efsanesi olarak anlatılmakta bazıları ise çeşitli görsellerle ve belgelerle kanıtlanmaktadır. Bu durumlara örnek olarak geçmişte yaşanmış olaylardan kırmızI yengeç göçü, Antarktika Ross Adası’nın batı tarafında bulunan küçük karlarla kaplı volkanların meydana getirdiği kar bacaları gösterilebilir. Bunlar dışında dünyada gerçekleşmiş olan ve hala açıklanması için araştırılan birçok olay bulunmaktadır.

Dünyadaki en şaşırtıcı 7 doğa olayı ve gizemli sebepleri nelerdir?

Günümüzde hala açıklanmaya çalışılan ve araştırılan dünyada her gün birçok olay yaşanmaktadır. Bunlardan en bilinenleri ve en şaşırtıcı olarak tanımlanan 7 doğa olayı ile gizemli nedenlerinden bazıları şu şekildedir:

  • Bir fenomen olarak tanımlana Elmo’nun ateşi, hayalet yangınlar olarak da anılmaktadır. Fırtına olduğu zaman hava ile temas edip sürtüşen şeylerin etrafında kıvılcımlar oluşturulması şeklinde meydana gelen bu olay Ortaçağ döneminde şehir efsanesi olarak anlatılmıştır. Bir efsane olan bu durum halk arasında gemiciler için dua eden ve onları koruyan Elmo’nun bir hediyesi olarak açıklanmıştır.
  • Optik bir illüzyon olarak konuşulan ışık direkleri, sabaha karşı ya da akşamüzeri saatlerinde soğuk havanın etkisinde olan şehirlerde ışıkların havada küçük buz parçaları tarafından yansıtılması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Solunan hava içine doluşan buz parçaları aslında bilimsel bir durum olsa da optik bir fenomen olarak da anlatılmaktadır.
  • Finlandiya’da spagetti biçiminde kar görünmüştür. Bu durum aslında su akıntıları ve rüzgar nedeniyle soğuk havada yağan karların aldığı şekillerden ibarettir.
  • Rusya’da bir ormanda nedeninin parazitler olduğu düşünülen dans eden ormanlar görülmüştür.
  • 1989 yılında açıklanan ve daha önce görüldüğünde uzay gemileri olduğu düşünülen renkli çizgiler aslında yıldırım türevi bir durum olarak bilim insanlarınca açıklanmıştır.
  • Suyun yüzeyinde çimlenmiş olan büyük kırmızı alglar halk arasında kızıl gelgit olarak tanımlanan bir fenomen olarak anlatılmıştır.
  • Brocken Dağı’nda hayalet olduğu anlatısı da bilim insanları tarafından açıklanmıştır. Aslında olan bir devin hayaleti değil oluşan sis içinde hafif görünen dağcıların gölgeleri ve ışık kırılması sonucu oluşan bir göz yanılmasıdır.
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Anahtar Kelimeler:
doğa
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