Dünyanın beklediği görüşme için Türkiye'yi işaret etti! Zelenskiy'den Putin ile görüşmeye Türkiye ev sahipliği yapabilir

Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya lideri Vladimir Putin'in yapması beklenen görüşmeyi beklerken Zelenskiy'den gelen açıklama dikkat çekti. Zelenskiy görüşmelere Türkiye, Körfez ülkeleri veya Avrupa ülkelerinin ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayımladı. İngiliz askeri yetkililer ile dün Rusya savaşı konusunda bir görüşme yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Bu hafta, Rusya ile görüşmelerde platform olabilecek Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ülkeleri ile irtibatlarımız olacak. Bizim tarafımızda, bu savaşı bitirmek için her şey hazır olacak" dedi.

ABD başta olmak üzere dünya liderlerinin barış için Rusya'ya baskı uygulamasının önemine değinen Zelenskiy, “Rusya'nın gönderdiği tek sinyal, gerçek müzakerelerden kaçınma niyetidir. Bu da ancak yaptırımlar, güçlü gümrük vergileri ve gerçek baskı ile değişebilir” ifadelerini kullandı.

