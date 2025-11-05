Dünyanın dört bir yanından gazeteciler deprem bölgesini ziyaret etti! Bakan Kurum'la Hatay sokaklarını dolaştılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle bir araya geldi. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Bakan Kurum, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“GÖRDÜĞÜM ESERLER BENİ GERÇEKTEN ÇOK ETKİLEDİ”

Uruguay’dan gelen gazeteci Mariana Andrea Mendez Ruker, asrın inşa seferberliğinden çok etkilendiğini belirterek, “Gördüğüm eserler beni gerçekten çok etkiledi. Depremden sonra burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu ve bugün hayat dolu ve başarılarla dolu” dedi. Türk-Arap Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Mohammed Ali Bakhıt AlNahari, “Yapmış olduğunuz büyük proje gerçekten uluslararası anlamda bir iz bırakmış durumda. Bu projeleri nasıl koruyacaksınız?” diye sordu. Bakan Kurum, “Dünyanın en iyi mimarlarıyla tasarımlarımızı yaptık. Ve bu tasarımları da her şehrin o demografik yapısı yaşasın, ihtiyaçları giderilsin bakış açısıyla yapmaya çalıştık. Bütünün parçalarını da teker teker inşa ettik, aslında puzzle'ı birleştirdik. Ve bunu korumak istiyoruz. Aslında ilham aldığımız da tarihimiz, ecdadımızın bize bıraktıkları. Bunu yenileyerek günümüzde ihtiyaçlarını karşılayacak bakış açısıyla yapıyoruz” cevabını verdi.

“OLAĞANÜSTÜ BİR İŞ”

Mekke’den gelen gazeteci Ahmed Halabi Salih ise “Yapılan binalarla ilgili ve bugörmüş olduğumuz olağanüstü işle ilgili yapmış olduğunuz bu hızdaki inşaat süreci sadece Türkleri değil bütün Müslüman toplumları gururlandırmıştır” yorumunu yaptı. Bakan Kurum, da Suudi Arabistan, Azerbaycan gibi deprem sürecinde katkı sağlayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür etti.

“BİZ DE TÜRKİYE GİBİ HALKIYLA BÜTÜNLEŞMİŞ BİR ÜLKE OLMAYI İSTERDİK”

Latin Amerikalı Roberto Trobajo Hernandez de 11 ilde yürütülen çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, “Türk hükümeti beni her zaman şaşırtıyor ve ortaya çıkarttığınız eserlerin başarısı sorgulanamaz bile. Bazen muhalefet, sırf muhalefet olsun diye muhalefet yapıyor ve halkı umursamıyor. Eserler gerçeği söyler. Öncelikle Türkiye Hükümeti'ni kutluyorum ve bu öğretiler için teşekkür ediyorum; yalnızca 2 yılda bu kadar insana konut sağlamış olması bana Türk hükümeti için Türk halkından daha önemli bir şey olmadığını gösteriyor. Diğeri; Latin Amerika'da da halkımıza karşı Türkiye gibi olmak isteriz” dedi. Bunun üzerine Bakan Kurum, “Dünyanın neresine giderseniz gidin bizdeki muhalefeti bulamazsınız. O yüzden bunu (muhalefeti) örnek almayın” şeklinde karşılık verdi.

BAKAN KURUM GAZETECİLERLE HATAY SOKAKLARINI DOLAŞTI

Bakan Kurum daha sonra basın mensuplarıyla birlikte, Tarihi Meclis Binası, Atatürk Caddesi’nde ve Antakya merkezde incelemelerde bulundu. Hatay’daki son durum hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Tarihi ihya projeleri aslına uygun bir şekilde bu alanda devam ediyor. Şehrin kalbi diyeceğimiz şehir ve bölgemiz için çok önemli Asi Nehri’nin ihyası da burada yapılıyor. Kenarında huzurla vakit geçirilebilecek bir alanı Hatay’a kazandırıyoruz. Hatay’da 86 bin konutu inşa ettik yıl sonu itibarıyla bu sayı 153 bine çıkacak. Tarihiyle, kültürüyle, medeniyetler beşiği, kardeşliğin şehri Hatay ayağa kalkmış olacak” diye konuştu.