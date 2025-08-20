HABER

Dünyanın en aktifi: Sualtı yanardağı 'Balon gibi' şişti! 1 günde 2000'den fazla deprem hissedildi

ABD’nin kuzeybatısında, Oregon açıklarında bulunan Axial Seamount sualtı yanardağı alarm veriyor. Yanardağın içindeki erimiş kayanın birikmesiyle "balon gibi şiştiği" belirtildi. Son 30 yılda üç kez patlayan volkanın, bu yıl içinde yeniden faaliyete geçmesi bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

ABD’nin Oregon eyaleti kıyılarının yaklaşık 300 mil açığında yer alan Axial Seamount sualtı yanardağı, yeni bir patlama öncesi alarma geçti. Yüzeyin 1.493 metre altında bulunan volkanın, içindeki erimiş kayanın birikmesiyle "balon gibi şiştiği" ve sismik aktivitenin hızla arttığı bildirildi.

DALGA DALGA DEVAM EDİYOR

Oregon Eyalet Üniversitesi’nden araştırma görevlisi William Chadwick, yılın başından bu yana yanardağda biriken magmanın yüzeye doğru hareket ettiğini ve bu durumun geçmiş patlamalardaki süreçle büyük benzerlik taşıdığını söyledi. Haziran ayında, tek bir günde 2.000’den fazla depremin kaydedildiği belirtildi. Deprem aktivitelerinin dalgalı bir seyir izlemeye devam ettiği aktarıldı.

30 YILDA ÜÇ PATLAMA

Kuzeydoğu Pasifik’teki en aktif denizaltı volkanlarından biri olan Axial Seamount, son 30 yılda 1998, 2011 ve 2015 yıllarında üç kez patladı. Chadwick, volkanın “oldukça tekrarlanabilir bir model” izlediğini ve mevcut verilerin, bu yıl içinde yeni bir patlamanın gerçekleşebileceğini gösterdiğini ifade etti.

