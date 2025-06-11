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Dünyanın en büyük adası günden günden eriyip tükeniyor! Tam 17 kat hızlandı

Dünyanın en büyük adası olarak bilinen Grönland'da buz tabakası, mayıstaki sıcak hava dalgası nedeniyle normalden 17 kat daha hızlı eridi.

Dünyanın en büyük adası günden günden eriyip tükeniyor! Tam 17 kat hızlandı

Grönland'ın buz örtüsünün son durumu endişe yaratıyor. Meteoroloji olaylarını inceleyen akademik işbirliği kuruluşu World Weather Attribution (WWA) Grönland'ın yaptığı araştırmada İzlanda genelindeki hava istasyonlarının yüzde 84'ünün mayısta "rekor sıcaklıklar" kaydettiği belirtilirken, bunun 1991-2020 arası en yüksek ortalama mayıs ayı sıcaklığından 13 santigrattan daha yüksek olduğu vurgulandı.
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ERİMENİN HIZI 17 KAT ARTTI

Grönland'daki buz tabakasının, geçen mayıstaki sıcak hava dalgası sırasında, ortalamanın 17 katı daha hızlı eridiği aktarılan araştırmada İzlanda ve Grönland'da benzer sıcaklıkların "yalnızca 100 yılda bir tekrar kaydedilebileceğine" işaret edildi.

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SU BASKINLARINA SEBEP OLABİLİR

İzlanda ve Grönland gibi "soğuğa adapte" bölgelerde sıcak hava dalgasının "benzersiz etkileri" olabileceğine dikkati çekilen araştırmada şunlar kaydedildi:

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"Grönland ve İzlanda'da altyapı soğuk havaya göre inşa edilmiş, bu da bir sıcak hava dalgası sırasında buzların erimesinin su baskınlarına, yollara ve altyapıya zarar vermesine yol açabileceği anlamına geliyor."
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Bu yıl 15 Mayıs'ta İzlanda'da sıcaklıklar 26 dereceyi aşmıştı, bu durum Kuzey Atlantik ülkesi için "oldukça sıra dışı" olarak nitelendirilmişti.

(AA)

11 Haziran 2025
11 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
küresel ısınma Grönland buz
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