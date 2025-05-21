Dünyanın en büyük depremi nedir, nerede, kaç büyüklüğünde oldu? Ne kadar sürdü?

Yıkıcı etkileri bulunan, birçok kayba neden olan doğal afetlerden biri de depremdir. Dünya genelinde yaşanan bu durum Türkiye’de de yaşanmaktadır ve Türkiye de yoğun fay hatları bulunan ülkelerden biri olarak belirlenmiştir. Farklı ülkelerde ve farklı bölgelerde hem günümüzde hem de geçmişte yaşanmış ve büyük kayıplara neden olmuş depremler meydana gelmiştir.

Dünyanın en büyük depremi nedir?

Yer sarsıntısı ya da deprem, yer kabuğunda beklenmedik bir şekilde ve beklenmedik bir anda meydana gelen enerji sonucunda ortaya çıkan sismik dalgalanmaların yeryüzünü sarsması ile olur. Sismik hareketler oluştuğu alandaki depremin türü, frekansı ve büyüklüğü anlamına gelmektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı dönemlerde birçok deprem meydana gelmiştir.

Sismografların yaptıkları ölçümlere göre geçmişte dünya çapında yaşanmış olan en büyük deprem 1665 kişinin hayatını kaybetmesi ve üç binden daha fazla sayıda kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştır. Kayıtlara geçmiş olan en büyük depremin bu deprem olduğu kabul edilmiştir.

Dünyanın en büyük depremi nerede oldu? Dünyanın en büyük depremi kaç büyüklüğünde oldu?

Dünya genelinde yaşanan en yıkıcı ve en şiddetli depreminin Güney Amerika’da yer alan Şili’de meydana geldiği bilinmektedir. Şili Depremi olarak anılan bu depremin 9.5 büyüklüğünde olduğu tespit edilmiştir. Bu deprem nedeniyle Şili’de 1655 kişi hayatını kaybetmiştir ve 3 binden daha fazla sayıda insanın yaralandığı bilinmektedir.

Şili Depremi, dünya genelinde yaşanmış olan en büyük deprem olarak bilinmektedir. Bu tespitin nedeni hem çok fazla can kaybına neden olması hem de şiddeti olarak açıklanmıştır. Ayrıca bu depremin etkileri nedeni ile milyonlarda kişi de göç etmek durumunda kalmıştır.

Dünyanın en büyük depremi ne kadar sürdü?

22 Mayıs 1960 yılında gerçekleşen Şili Depremi 9.5 büyüklüğünde olmuştur ve yaklaşık olarak 10 dakika boyunca devam ettiği tespit edilmiştir. Valdivia’da gerçekleşen bu deprem dışında dünya genelinde gerçekleşen diğer büyük depremlerden bazıları şunlardır: