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Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “zengin ülke” imajı için inşa ettirdiği Wonsan tatil köyü ilk kez yabancı turist ağırladı. Ancak o tesise yalnızca Ruslar kabul edildi. Tesiste dakikası 17 sentten Wi-Fi, 60 centlik bira ve 19 bin TL’lik nükleer füze biblosuyla dikkat çekti. Turistler yerel halktan tamamen izole edildi.

Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL
Çiğdem Sevinç

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un “modern ve zengin” ülke imajı yaratmak için inşa ettirdiği Wonsan Kalma tatil köyü, ilk kez yabancı turistlere kapılarını açtı. Ancak bu lüks tesise sadece Rus vatandaşları kabul ediliyor.

Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL 1

Yaklaşık 2 bin dolara mal olan bir haftalık tatilde sınırsız yemek, sadece üç içecek (su, çay, bira) ve dakikası 17 sentten Wi-Fi erişimi sunuluyor. Tatilciler, harcamalarını dolar, euro veya Çin yuanıyla yapabiliyor. Ruble ise geçmiyor.

Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL 2

SİMGE HALİNE GETİRDİKLERİ NÜKLEER FÜZEYE 19 BİN TL ETİKET

Moskova’dan 33 yaşındaki Anastasia Samsonova, Kuzey Kore’ye yaptığı sıra dışı tatilde, beyaz kumsalda sadece kendi grubunun olduğunu söyledi. “Tüm plaj bomboştu, sadece biz vardık. Hizmet mükemmeldi” diyen Samsonova, dönüşte 465 dolara (güncel kurla yaklaşık 19 bin TL) nükleer füze biblosu aldı.

Wonsan, Kim Jong Un’un 2018’de tanıttığı vizyon projelerden biri. İspanya’daki Benidorm sahil kasabasından esinlenilerek tasarlanan tesisin resmi açılışı Haziran 2024’te yapıldı. Uydu görüntülerine göre, 20 bin kişilik tesiste birçok bölüm hâlâ inşaat halinde.

Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL 3

Yabancı turistler için yerel halktan ayrı plajlar ayrıldı. Su parkı ise sadece Kuzey Korelilere açık. Tüm alışverişler, elektronik bilekliklerle yapılıyor.

BAZI DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR:

Bira: 60 cent

Yüz masajı: 15 dolar

Nükleer füze biblosu: 465 dolar (güncel kurla yaklaşık 19 bin TL)

Dünyanın en gizemli ülkesinde bir tatil köyü! Rus turistler anlattı "İlk kez gördük"... Biblosu bile 19 bin TL 4

Tur rehberleri ve otel personelinin yetersizliği zaman zaman sorun yarattı. Grubun lideri Alexander Spevak, “Temizlik görevlileri ‘Rahatsız Etmeyin’ tabelasını önemsemiyordu. Duşta sıcak su sürekli azalıyordu” dedi.

Lavrov’un ziyareti sonrası, otelde lüks giyimli ve akıllı telefon taşıyan Kuzey Koreliler görülmeye başlandı. Spevak, “İlk kez kilolu Kuzey Koreliler gördük” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore tatil rus
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