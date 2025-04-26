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Dünyanın gözü burada: Birçok devlet başkanı da katılacak! Vatikan'da Papa'ya veda...

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in cenaze töreni bugün gerçekleştirilecek. Aziz Petrus Bazilikası önünde Türkiye saati ile 11.00'de yapılacak törene insanlar şimdiden akın etmeye başladı. Cenaze törenine dünya liderlerinin de katılması beklenirken alandan ilk görüntüler geldi.

Vatikan'da, 21 Nisan'da hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un bugün yapılacak cenaze töreni için hazırlıklar tamamlandı.

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AKIN EDİYORLAR

Franciscus'un naaşı Aziz Petrus Bazilikası'ndan çıkarıldı ve Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreni için sunağa yerleştirildi. Tören öncesi, çok sayıda kişi alanda yerini aldı.

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100 YILDAN UZUN SÜREDİR VATİKAN'A GÖMÜLMEYEN İLK PAPA OLACAK

Kilise geleneğine göre cenaze töreni genellikle papanın ölümünden sonraki 4-6 gün içinde Aziz Petrus Meydanı'nda yapılıyor. 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" defnedilmişti. Papa Francis'in defnedilmek istediği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na ise yalnızca 7 Papa gömülmüştü. Papa Francis, 1669'dan bu yana Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gömülen ilk kişi olacak.

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Papa Francis, papa olduktan 24 saatten kısa bir süre sonra Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olan Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gelerek dua etmişti. Papa Francis, Roma dışındaki her ziyaretinden önce ve Vatikan'a dönüşünde düzenli olarak Santa Maria Maggiore Bazilikası'na gidiyordu.

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DÜNYA LİDERLERİ DE KATILACAK

Düzenlenecek cenaze törenine ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı açıklandı.

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Papa Francis, dün sabah felç ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan
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