Dünyanın gözü Güneydoğu Asya'da! Tayland ile Kamboçya savaşında ölü sayısı arttı! Okullar sığınağa çevriliyor

Tayland Sağlık Bakanlığı, Sisaket eyaletinde biri askeri personel 9, Surin eyaletinde 2 ve Ubon Ratchathani eyaletinde 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda, toplam 14 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tayland yönetimi, Kamboçya’yı Phanom Dong Rak Hastanesi dahil sivil bölgelere saldırmakla suçlarken, sınır hattındaki köylerden yaklaşık 30 ila 40 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı ise Tayland birliklerinin önce ateş açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa çerçevesinde yanıt verdiğini duyurdu. Bakanlık, Tayland’ın Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bombardıman düzenlediğini kaydetti.

OKULLAR SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Tayland Eğitim Bakanlığı, Kamboçya ile yaşanan çatışmaların ardından sınır bölgelerindeki okulların geçici olarak kapatılması talimatı verdi.

Bangkok merkezli haber kuruluşu Thai Enquirer, yerleşim bölgelerine roket atılmasının ardından Surin, Sisaket ve Buriram'da 582 okulun kapatıldığını belirtti.

Tehlikeli bölgelerin dışındaki bazı okulların da geçici sığınak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Surasant Kongsiri, çatışmanın en az 6 farklı sınır noktasında sürdüğünü bildirdi.

F-16'LAR İLE VURDULAR

Bangkok yönetimi, Kamboçya'yı Phanom Dong Rak Hastanesi de dahil, sivil bölgelere saldırmakla suçlarken, sınır hattındaki köylerden 30 ila 40 bin civarı kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurdu.



Tayland, 6 "F-16" ile sınır hattındaki bazı Kamboçya askeri karargahlarını hedef aldığını ifade ederken, Tayland'ın Phnom Penh Büyükelçiliği de vatandaşlarına Kamboçya'yı terk etmeleri çağrısı yaptı.



BENZİN İSTASYONUNA SALDIRI

Tayland, Sisaket sınır eyaletinde bir akaryakıt istasyonuna, Kamboçya tarafından saldırı düzenlediğini bildirdi. Tayland devlet televizyonunun haberine göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrasında, Ban Phue’de bulunan benzin istasyonundan dumanlar yükseldi.

KAMBOÇYA TAYLAND'I SUÇLADI

Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı, Tayland birliklerinin ilk ateşi açtığını ve Kamboçyalı askerlerin buna meşru müdafaa kapsamında karşılık verdiğini açıkladı.

Bakanlık, Tayland'ın, Preah Vihear tapınağına giden yola savaş uçaklarıyla bomba attığını bildirdi.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de Tayland'ı, Ta Muen Thom ve Ta Krabey tapınaklarına saldırmakla suçladı.

Hun Manet, "Kamboçya her zaman barışçıl çözümlerden yana olmuştur. Ancak bu durumda silahlı saldırıya silahla karşılık vermekten başka seçeneğimiz kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

BM'YE ÇAĞRI

Hun Manet, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Pakistan'ın Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed'e gönderdiği mektupta "acil toplantı" talebinde bulundu.

Hun Manet, mektubunda, "Bölgede barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden Tayland'ın son dönemdeki son derece ağır saldırılarını göz önünde bulundurarak, Tayland'ın saldırganlığını durdurmak için Güvenlik Konseyi'ni acil bir toplantıya çağırmanızı içtenlikle rica ediyorum." ifadesini kullandı.

KAMBOÇYA'DA ÖLÜ SAYISI BELLİ DEĞİL

Yerel gazete Khmer Times'ın haberine göre, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata düzenlediği basın toplantısında, "egemen toprakları" geri aldıklarını söyledi.

Kamboçya ordusunun, sınırdaki Ta Krabey Tapınağı ile Mom Bei bölgesini ele geçirdiğini savunan Socheata, "Güçlü ve kararlı mücadelemiz sonrası Ta Krabey Tapınağı ile Mom Bei bölgesini ele geçirdik. Buralar bizim egemen topraklarımızdır." ifadesini kullandı. Kamboçya tarafından ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SINIR GERİLİMİ

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

SİVİLLER TAHLİYE EDİLDİ

Gerilimin artması üzerine, sınır bölgelerinde yaşayan siviller güvenlik gerekçesiyle Tayland'ın Buriram Eyaleti'nde bulunan Chang Uluslararası Pisti’ne tahliye edildi.