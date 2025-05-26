Dünyanın konuştuğu anlar! Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat: Neye uğradığını şaşırdı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inerken eşiyle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası Briggitte Macron ile arasında dünyada gündem olan anlar yaşandı.

Görüntülerde Brigitte Macron, Fransa liderinin yüzüne müdahalede bulundu.

Hanoi'de çekilen görüntülerde, uçağın kapısı açılır açılmaz Macron göründü. Birkaç saniye sonra ise eşinin kolları kadraja girdi ve Macron'un yüzüne müdahalede bulunduktan sonra onu itti.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI...

Neye uğradığını şaşıran ve irkilmiş gibi görünen Macron hızla toparlandı ve açılan kapıya el sallamak için döndü. Eşi Brigitte'in yüzü ise uçağın arka tarafında kaldığı için görünmedi.

Çift, Vietnamlı yetkililer tarafından resmi karşılama için merdivenlerden aşağı inerken, Brigitte Macron eşinin uzattığı eli tutmadı.

ÖNCE REDDEDİLDİ SONRA...

Video, internette hızla yayıldıktan sonra Macron'un ofisi önce görüntülerin gerçekliğini reddetti, ardından da gerçek oldukları doğrulandı.