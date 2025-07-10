Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci kapsamında iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi. Devlet başkanları Aliyev ile Paşinyan'ın katıldığı toplantıya esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.
Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.
Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.
Kaynak: AA
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