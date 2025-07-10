Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar...

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci kapsamında iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi. Devlet başkanları Aliyev ile Paşinyan'ın katıldığı toplantıya esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN ANAYASASININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır