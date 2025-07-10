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Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar...

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmesi başladı. Azerbaycan ile Ermenistan barış görüşmeleri amacıyla buluşurken liderlerin toplantıdaki görüntüleri dikkatlerden geçmedi. Aliyev ile Paşinyan'ın gergin halleri dünya gündemine oturdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci kapsamında iki ülke Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir araya geldi. Devlet başkanları Aliyev ile Paşinyan'ın katıldığı toplantıya esen soğuk rüzgarlar damga vurdu.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar... 1

AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN ANAYASASININ DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTİYOR

  1. Karabağ Savaşı sonrasında Bakü'nün önerisiyle barış müzakerelerine başlayan Azerbaycan ve Ermenistan, Mart 2025'de barış anlaşması metninde uzlaşı sağlamıştı.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar... 2

Azerbaycan yönetimi, anlaşmanın imzalanması için Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialar içeren Ermenistan anayasasının değiştirilmesi, aynı zamanda güncelliğini yitirmiş ve işlevsiz durumdaki AGİT Minsk Grubu'nun feshedilmesi şartını öne sürmüştü.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Aliyev ile Paşinyan arasında soğuk rüzgarlar... 3

Aliyev ve Paşinyan, en son Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mayısta düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Ermenistan Nikol Paşinyan aliyev
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