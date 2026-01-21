HABER

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı

Soğuk Savaş döneminde İngiltere'nin Yorkshire bölgesinde inşa edilen nükleer sığınaktan gelen son görüntüler oldukça dikkat çekiyor. Bölgede gerçekleşen erozyon sonucu sığınak artık uçurumun kıyısında duruyor. İlerleyen günlerde ise tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya... İşte o sığınaktan görüntüler!

İngiltere'nin Yorkshire bölgesine bağlı Tunstall kıyılarında etkili olan erozyon, tarihi yapıları tehdit ediyor. Soğuk Savaş döneminden kalma bir nükleer sığınak, toprak kayması nedeniyle uçurumun kenarında asılı kalarak denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı 1

NÜKLEER PATLAMALAR İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ

İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde sahil şeridinin altında yer alan Tunstall ROC Post adlı küçük tuğla yapı, 1950’li yıllarda nükleer patlamalara dayanacak şekilde inşa edilen ve ülke genelindeki 280’den fazla sığınaktan biri olarak biliniyor.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı 2

Fakat ağustos ayından bu yana sığınağın bir bölümünün kil kayalıkların dışına çıktığı ve uçurumun kenarında askıda kaldığı görüldü. Bölgede etkili olan toprak kayması da bunun en önemli sebeplerinden biri.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı 3

"SADECE BİRKAÇ GÜNÜ KALDI"

Tarihçi Davey Robinson, BBC’ye yaptığı açıklamada Holderness kıyılarının Avrupa’da en hızlı aşınan bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Bu sığınağın çok fazla zamanı kalmadı, belki sadece birkaç gün" dedi. Robinson ve eşi Tracy Charlton, sığınağın denize düşme ihtimaline karşı son dokuz gündür yapıyı kayda alıyor.

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı 4

Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

