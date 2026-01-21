Dünyanın konuştuğu görüntüler! Nükleer sığınak uçurumda asılı kaldı

İngiltere'nin Yorkshire bölgesine bağlı Tunstall kıyılarında etkili olan erozyon, tarihi yapıları tehdit ediyor. Soğuk Savaş döneminden kalma bir nükleer sığınak, toprak kayması nedeniyle uçurumun kenarında asılı kalarak denize düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

NÜKLEER PATLAMALAR İÇİN İNŞA EDİLMİŞTİ

İngiltere'nin Doğu Yorkshire bölgesinde sahil şeridinin altında yer alan Tunstall ROC Post adlı küçük tuğla yapı, 1950’li yıllarda nükleer patlamalara dayanacak şekilde inşa edilen ve ülke genelindeki 280’den fazla sığınaktan biri olarak biliniyor.

Fakat ağustos ayından bu yana sığınağın bir bölümünün kil kayalıkların dışına çıktığı ve uçurumun kenarında askıda kaldığı görüldü. Bölgede etkili olan toprak kayması da bunun en önemli sebeplerinden biri.

"SADECE BİRKAÇ GÜNÜ KALDI"

Tarihçi Davey Robinson, BBC’ye yaptığı açıklamada Holderness kıyılarının Avrupa’da en hızlı aşınan bölgelerden biri olduğunu belirterek, "Bu sığınağın çok fazla zamanı kalmadı, belki sadece birkaç gün" dedi. Robinson ve eşi Tracy Charlton, sığınağın denize düşme ihtimaline karşı son dokuz gündür yapıyı kayda alıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır