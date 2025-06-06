Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

ABD'deki seçim döneminde aralarından su sızmayan Trump-Musk ikilisinin arası açıldı. Trump'ın yeni elektrikli araçlara vergi tasarısı yüzünden ikili arasında soğuk rüzgarlar eserken Elon Musk'tan tüm dünyanın konuştuğu bir hamle geldi.

EPSTEIN GÖRÜNTÜLERİNİ ALINTILADI

Trump'ın elektrikli araçlara vergi tasarısı hamlesine Musk ise Trump’ın en hassas yeri olan pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğunu hatırlatarak yanıt verdi.

Musk, Epstein ile Trump'ın görüntülerinin olduğu bir videoyu alıntıladı.

"TRUMP AZLEDİLSİN, JD VANCE BAŞA GELSİN"

Elon Musk, X’te “Trump’ın azledilip yerine başkan yardımcısı JD Vance’ın gelmesi gerekiyor” yönündeki bir paylaşıma “Evet” yazarak cevap verdi.

"MUSK SINIR DIŞI EDİLSİN"

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski başdanışmanlarından Steve Bannon ise Elon Musk hakkında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Musk’ın SpaceX şirketine hemen el koyulması gerektiğini ifade etti.

Bannon ayrıca Elon Musk’un ülkeden gönderilmesi çağrısında da bulundu.